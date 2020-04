En Progreso detendrán al que proteste sin medidas preventivas de Covid-19 y se le turnará a la Fiscalía General de Yucatán, anunció esta noche el Ayuntamiento.

“Todo aquel ciudadano que acuda en grupo a manifestarse en las inmediaciones del Palacio Municipal, oficinas o dependencias municipales, parques, calles, entre otros, y que exponga la integridad de los demás ciudadanos, por manifestarse sin las debidas medidas preventivas será arrestado y será puesto a disposición del Ministerio Público. No me tiembla la mano”, expresó el alcalde, Julián Zacarís Curi.

En un comunicado, el primer edil se refirió a la protesta que hoy en la mañana hicieron unos 800 pescadores que exigieron apoyos de despensas y dinero en efectivo y que zarpen barcos a la pesca de mero, porque están desesperados por no tener ingresos para sus familias, primero porque del 1 de febrero al 31 de marzo no trabajaron por la veda y ahora por la pandemia de Covid-19.

Zacarías Curi, según el boletín, calificó como inaceptables los hechos de hoy y claramente alentados por personas que no están entendiendo la gravedad de la situación o buscan un beneficio personal; de modo que hizo un llamado a mostrar civilidad y recalcó que las medidas de seguridad que se implementaron tienen el único propósito de prevenir la propagación del coronavirus en Progreso.

Destacó que el puerto no tiene casos confirmados de Covid-19 y por eso, tras la manifestación de hoy, dio instrucciones detener y consignar a todo quien proteste sin cumplir las medidas de seguridad de contagio de la enfermedad.

Protestar sin medidas preventivas de Covid-19

Desde hace meses, la Secretaría de Salud recomienda quedarse en casa, mantener una distancia mínima de 1.5 metros de persona a persona y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. En Yucatán, el gobierno del Estado ya ordenó que, además, se utilicen tapabocas al salir a la calle y en los sitios de trabajo.

En la protesta de hoy, pocos pescadores usaron cubrebocas y nadie respetó la sana distancia de 1.5 metros.

“Estamos avanzando con orden. Entiendo que estamos pasando una situación complicada y que tienen diversas necesidades; por eso hoy se están entregando diferentes productos para apoyar a la gente vulnerable pero todo con orden", dijo Zacarías Curi.

No voy a permitir que gente sin escrúpulos exponga a la gente a una enfermedad a sabiendas de que muchos ciudadanos están haciendo un gran esfuerzo por permanecer en sus hogares”. El alcalde de Progreso



Agregó que los apoyos que se han venido dando desde días pasados a diferentes sectores de la población, se han hecho sin aglomeraciones, con el fin de no exponer a nadie ante posibles contagios, con la debida distancia, y con las medidas de higiene correspondientes.



Zacarías Curi insistió a la población en general en que se conduzcan con responsabilidad y a cuidar su salud y la de sus familias, permaneciendo en sus casas. “El tema más delicado es la salud y necesitamos que todos entiendan que actuando con orden podremos salir adelante de esta pandemia más rápido”.



El alcalde porteño dejó en claro que su gobierno tiene en operación a todo un equipo de colaboradores que llevarán los apoyos qué se han gestionado con la iniciativa privada hasta los domicilios de las familias, para minimizar así un riesgo de contagio.

Protesta por no estar en el Censo Pesquero de Yucatán

En un comunicado vespertino de hoy mismo, Zacarías Curi dijo que los pescadores que protestaron en Palacio fueron a solicitarle ayuda, dado que, según indicaron, no fueron incluidos en el padrón del Censo Pesquero del Estado (que se usa para los programas de apoyo para pescadores).

Añadió que, enseguida, hizo contacto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para solicitar la inclusión en el censo pesquero de los trabajadores de mar que no acudieron a censarse o no se empadronaron a tiempo.



Invitó a todos los pescadores que no están en el padrón pesquero a dirigirse con su patrón de embarcación para censarse. “La Secretaría estatal y la Dirección de Pesca municipal trabajarán la inclusión de los pescadores que faltan en el censo con los permisionarios directamente. Es por eso que les reitero que necesitamos trabajar con orden. Necesitamos ser congruentes”, abundó.

La pesca de mero y los foráneos

Sobre la pesca de mero, autorizada desde el 1 de abril tras dos meses de veda, Zacarías Curi invitó a los empresarios pesqueros a que cuiden a los que contratan, no traigan gente que sólo venga a depredar: “Les pido que apoyen a gente de Yucatán, poniendo en primer lugar a Progreso y que activen sus filtros de contratación para tener más cuidado y no poner el futuro de Progreso en peligro o que se afecte la seguridad de las familias”.





















