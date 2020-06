En riesgo de cierre, por falta de turismo en Valladolid

Solo empleados en los comercios de Valladolid

VALLADOLID.— Una de las actividades que mueve la economía de esta ciudad es el turismo, del cual dependen muchos prestadores de servicios del ramo, entre ellos todos los negocios instalados en la Calzada de los Frailes.

Al no haber visitantes, el sitio permanece vacío, a pesar de que alrededor de un 50% de los establecimientos ya abrió sus puertas, pero no se ve gente en los comercios, lo que hace difícil la situación de los micro y pequeños empresarios.

En su momento publicamos la manera de cómo se fue convirtiendo poco a poco la calzada de los frailes en un lugar meramente turístico, incluso varios empresarios de otros lugares vinieron a esta ciudad a invertir al ver que en el lugar podían hacer negocio.

Esa tendencia orilló a los propietarios de los predios a vender o en su defecto a rentar, pero a precios no vistos antes en esta ciudad.

Debido a ese fenómeno, las propiedades ganaron más plusvalía al grado que la venta de predios se comenzó a tasar en millones de pesos, segúun de las dimensiones del terreno o la casa.

Por las rentas de propiedades se llegó a cobrar $40,000 mensuales, dependiendo del negocio que tenía planeado el interesado.

Los precios aumentaron cuando se creó el videomapping en la fachada del edificio del exconvento de San Bernardino de Siena, lo cual le dio mucho más valor, ya que por las noches arribaba al sitio mayor número de visitantes que decidían pernoctar en algunos de los hoteles de la ciudad para disfrutar de la proyección en la que se podía admirar y conocer parte de la historia de la ciudad, considerada “cuatro veces heroica”.

Sin embargo, debido a la contingencia derivada de la pandemia del Covid-19, desde hace tres meses todo eso ha quedado en el pasado, y los más afectados son los que invirtieron recursos para la compra o renta de los predios, ya que no hay visitantes.

Algunos empleados que se vio en el lugar comentaron que en tanto no se reactive el turismo a nivel internacional, simplemente no habrá actividad en la ciudad porque la gente local no ocupa los servicios que ofrecen en la Calzada de los Frailes, por lo tanto no se mueve la economía en esa zona, aunque varios de los negocios ya abrieron.

En ese lugar funcionan hoteles boutique, restaurantes, cafeterías, neverías, tiendas de artesanías, hay una exposición permanente de pinturas al óleo, entre otras cosas. Hay un restaurante-bar donde casi todos los días se llenaba de visitantes que acudían a bailar, y en su momento fue considerado el centro de atención del turismo nocturno.

Durante un recorrido realizado en el lugar se vio todo vacío, algunas personas caminaban por la zona, y los negocios permanecieron desolados y sin gente en el interior.

Algunos empleados permanecían sentados platicando, sin ninguna actividad comercial. No saben cuándo se podría considerar que el turismo empiece a llegar de nuevo, de lo contrario, varios negocios podrían decidir abandonar el lugar.— Juan Antonio Osorio Osorno