En silla de ruedas, Santa Claus lleva alegría a niños de Umán

UMÁN.- Hace unos meses, José Olivares Castro perdió el pie a causa de la diabetes. No obstante, eso no impidió que este año realizara la labor de Santa Claus, para regalar una sonrisa a los niños de las comisarías de este municipio.

En silla de ruedas y acompañado de algunos amigos, Olivares Castro emprendió una jornada más de "Dulce Derroche de Sonrisas".

Aspectos de la entrega de dulces del ciudadano José Olivares Castro, disfrazado de Sanda, en comisarías de Umán. Foto de Facebook

Esta es la segunda ocasión que Olivares Castro realiza esta actividad, la cual consiste en recolectar dulces desde noviembre, para iniciar la repartición los primeros días de diciembre.

Un año complicado, pero se mantiene positivo

Hace unos meses, la diabetes que padece le llevó a una operación en la que perdió su pierna, no obstante, eso no detuvo sus ánimos de continuar con esta labor, pues asegura que ver sonreír a los niños le causa gran alegría.

Aspectos de la entrega de dulces del ciudadano José Olivares Castro, disfrazado de Sanda, en comisarías de Umán. Foto de Facebook

Asegura que las visitas a los niños se realizó con todas las medidas de prevención del contagio debido al Covid-19, pues desea poder brindar alegría sin poner en peligro a los menores.

"Hasta el momento llevamos visitadas unas 15 comisarías de Umán, en donde a pesar de mi discapacidad no me impide llevar a los niños la ilusión de ver a Santa, por lo que el dolor no es nada ante la ilusión que se les da a los pequeños".

Un niño le entrega su carta a José Olivares Castro, disfrazado de Sanda, en comisarías de Umán. Foto de Facebook

"Incluso hasta me entregan sus cartas, es por eso que mi amputación no me detendrá de llevarle alegría a los niños de Umán", comento Olivares.