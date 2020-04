En Tekantó no hay un nuevo caso de Covid-19, asegura la alcaldesa

TEKANTÓ, Yucatán.- El reporte de ayer miércoles de la Secretaria de Salud de Yucatán (SSY) sobre el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19, generó temor y confusión entre los pobladores de Tekantó al señalar que había un nuevo contagio en esa localidad.

En las redes sociales surgieron los cuestionamientos a la alcaldesa Liliana Araujo Lara sobre la noticia difundida por la SSY.

A través de su cuenta en la red social Facebook, la alcaldesa aclaró que no se trataba de "otro caso", sino que era el mismo caso de una persona que lamentablemente había fallecido el sábado pasado a causa del SARS-CoV-2.

"Les informo que el reporte médico de la SSY del Gobierno del Estado en esta tarde menciona un caso en nuestro Municipio y les aclaro que es el mismo caso de la persona que desafortunadamente perdimos el sábado pasado”, publicó en Facebook la alcaldesa.

Araujo Lara pidió a la ciudadanía no compartir noticias falsas que creen confusión para no causar pánico.

” Recuerden que mientras no tenga Información Oficial no podemos afirmar o confirmar nada así que les agradezco a todos su preocupación y no difundir notas falsas que creen confusión”.- (Por Gilmer Eb López).