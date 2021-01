En Temax pese al virus

El traslado de la Concepción de Buctzotz, mañana

TEMAX.— La Virgen de la Inmaculada Concepción de Buctzotz estará en este municipio de pasado mañana al 30 de este mes.

Pese a la pandemia de Covid-19 la visita tradicional de la Virgen no podía faltar a esta población; sin embargo, este año será diferente, ya que no habrá la feria popular. En la actividad se implementarán las medidas de salud como la sana distancia, uso del gel antibacterial, evitar aglomeraciones, etc.

La festividad religiosa se iniciará mañana a las 6 de la tarde con el traslado de la Virgen de la Concepción de la capilla a la iglesia.

Al día siguiente se oficiará una misa a las 7:30 de la mañana y luego una comitiva religiosa y autoridades civiles viajarán al municipio de Buctzotz para buscar la imagen de la Inmaculada Concepción, a las 9 horas será la recepción de la imagen en la parroquia de Temax y a las 7 de la noche se hará la misa de bienvenida.

El viernes 22 se realizará la serenata virtual con Efeta, ganadores del concurso “Temax tiene talento” en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción.

El sábado 23 se efectuará una vaquería virtual con la imposición de banda a la señorita Fátima Concepción Ceh Cab, como embajadora de los festejos.

El domingo 24 será el recorrido de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción por el municipio y se invitó a las familias a colocar un altar en la puerta de sus casas, con globos, flores y efigies.— José Candelario Pech Ku

Diario de Yucatán