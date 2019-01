En Tzucacab se pierden cosechas o son rematadas 

Productores no saben vender

TZUCACAB.— Productores de la villa señalaron que muchos aprendieron a producir pero no a comercializar su producción, y coinciden en que para tener éxito en la agricultura también es necesario aprender a vender sus cultivos.

Productores de este municipio manifestaron que aún hay varios campesinos que aprendieron a producir, sin embargo, no comercializan adecuadamente su trabajo, lo cual ocasiona que mucha cosecha se pierda, como una sobreproducción de mandarina y naranja que ocurrió este mes.

Mariano Yam Chi comentó que varios de los agricultores no retiraron los cultivos de los árboles, y cuando las bajaron, ya no servían porque no los cosecharon en su etapa óptima, “es decir ya varios estaban “zocatas”, pues en el caso de las mandarinas y en otras parcelas, la cosecha se cayó al suelo y se perdió”.

Remate de producto

Yam Chi agregó que entre los productores que sí saben comercializar, vendieron sus cosechas a muy bajo costo, pero obtuvieron una entrada económica.

“Algunos compañeros remataron su producción, en mi caso prefiero rematarlo que dejar que se pierda, porque hubo mucha producción, ya que varios están vendiendo y no puedes imponer tu precio”, dijo.

“Cuando hay mucha producción la competencia es mayor y es cuando el productor debe ponerse las pilas y aprender a ser también comerciante, porque cuando la cosecha es escasa el producto solo se vende porque hay más demanda que oferta”, concluyó.— M.C.B.