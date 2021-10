Llaman a cuentas a ex edil

En Valladolid, acuerdan citar a Enrique Ayora

VALLADOLID.— En su tercera sesión de Cabildo, los regidores aprobaron mandar citar a varios ex funcionarios de primer nivel de la administración que les antecedió, entre ellos el ex alcalde Enrique Ayora Sosa, debido a diversas presuntas irregularidades que se detectaron durante su administración, como deudas, pagos no aprobados que se hicieron, movimientos financieros a solo unos días de concluir su administración, y la falta de documentos que amparen pagos a familiares de pensionados ya fallecidos, entre otras cosas.

Como se recordará, en cuanto tomó posesión el actual alcalde Alfredo Fernández Arceo se fueron detectando presuntas anomalías en el ayuntamiento, y por ello se designó a una comisión investigadora compuesta por el secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, el regidor Roberto Osorio Rodríguez del PRI y Yolanda Torres Bautista, del partido Morena.

Luego de 60 días de administración, la comisión designada presentó un reporte de la investigación realizada, en la que se dio a conocer diversas anomalías que se cometieron en la pasada administración, y según el informe se realizaron diversos movimientos importantes el último día de la pasada administración sin autorización del Cabildo

Dos administraciones

En el informe presentado se especificó que fueron $67.358,422 que durante las dos pasadas administraciones, encabezadas por alcaldes emanados de Morena, se descontó a los casi 1,000 empleados del Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismos que el Ayuntamiento no depositó al Sistema de Administración Tributaria, y hasta el momento no existen documentos que indiquen en dónde está ese dinero

Otra de las anomalías encontradas fue el pago de $1.817,820 como pago de finiquitos a ex regidores y directores de confianza, de lo que no se dejó documentos e información del recurso para el pago.

Las retenciones del ISR ascienden a $900,000 de todos los trabajadores, mismos que se ignora hasta el momento su destino.

Cabe recordar que al terminar la pasada administración los ex regidores recibieron un bono o finiquito de $120,000 cada uno de ellos, sin embargo la ex edil, Rebeca Aldana Manzo, lo devolvió, luego que el mismo alcalde le habría pedido que lo devuelva. Hoy la ex edil es Secretaria Técnica de la actual administración.— Juan Antonio Osorio Osorno

Gobierno Anomalías

Más presuntas anomalías que se detectaron en la administración anterior:

Cobran pensiones

Parientes de pensionados continúan cobrando el beneficio, pero no existe la documentación correspondiente que avale dichos pagos.

Recursos comprometidos

Se ha verificado que en las pensiones no es un médico especialista que determina la incapacidad, por lo tanto el gasto compromete el recurso público.

Deuda hasta 2030

Se endeudó al Ayuntamiento con 7 millones 859 mil 22 pesos, de pago de subsidio al Sapamv que compromete el recurso de 2019 a 2030.