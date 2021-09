Experiencia y rostros nuevos

En Valladolid falta por hacer nombramientos

VALLADOLID.— A una semana de iniciada la actual administración, aún no designan a todos los funcionarios públicos, entre ellos al director del Sistema de Agua Potable, solo por mencionar algunos, y entre los que han sido nombrados figuran nombres de ex priistas, pero también algunos que son nuevos rostros que no han tenido nada que ver en la política.

Los nombramientos se han dado a conocer luego de llevar al cabo sesiones extraordinarias de Cabildo, pero hasta ahora hacen falta varios cargos que no han sido otorgados, incluyendo a los jefes de departamento.

En los primeros tres días de administración se nombró a Joaquín Villalobos Dzib como el nuevo tesorero, a Mario Jesús Arce Carvajal como director de Desarrollo Social, a Orlando Rejón Rosado como director de Fomento Económico y Turístico, y a Ariadne Sánchez Chan como directora de Comunicación Social.

En el caso de Orlando Rejón Rosado, ha sido funcionario en cuando menos dos administraciones municipales priistas, atendiendo asuntos agropecuarios, ya que tiene el perfil de Ingeniero Agrónomo, pero ahora fue designado en Fomento Económico.

En el caso de los otros funcionarios ya mencionados son rostros nuevos en la política, igual que los que fueron nombrados luego.

Posteriormente se nombró a Rebeca Aldana Manzo en la Secretaría Técnica, quien recién concluyó labores como regidora en la administración que encabezó el ex alcalde Enrique Ayora Sosa, , se nombró a Samuel Canché Juárez en Deportes, a José Alcocer Aguilar en Servicios Públicos Municipales, a Severo Palacios Hernández en Protección Civil, Pedro Gutiérrez Tejero en Catastro.

También a Alberto Basulto en la Dirección Jurídica, a Wendy Gómez Medina en la dirección del DIF Municipal, en donde por cierto no hay presidenta, debido a que el alcalde Alfredo Fernández Arceo al parecer mantiene problemas en su matrimonio.

Ayer se averiguó que Silvia Góngora López, fue designada como directora de la Casa de la Cultura, pero aún faltan varios cargos que no se han designado, como es el caso del director del Sistema de Agua Potable, en Proveeduría.

Tampoco se ha designado a los jefes de departamento de Alumbrado Público, Bacheo, Imagen, Turismo, Logística entre otros.

Los directores nombrados hasta el momento se están haciendo cargo de los departamentos, incluso en el Agua Potable los supervisores son los que están operando esa paramunicipal, junto con el personal administrativo.

De acuerdo con datos proporcionados por algunos de los nuevos funcionarios están en espera que el alcalde, les mande a los que serán parte de las Direcciones generales.— Juan Antonio Osorio Osorno