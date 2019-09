En Yucatán, casos de dengue incrementaron 300 por ciento

Expertos coinciden en que no funcionaron las campañas contra el dengue

MÉRIDA.- El dengue en Yucatán registró un incremento del 300 %, ya que incluso en la última semana se documentaron 20 casos nuevos. Esta situación pone de manifiesto que no funcionaron en su totalidad las campañas de descacharrización y fumigación de parte de empleados de la Secretaría de Salud, coincidieron expertos.

En lo que va del año se confirmaron 112 casos del padecimiento, cuando que en el año 2018 a esas mismas fechas no se había registrado ningún padecimiento, de acuerdo al registro del Reporte Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal (SSA).

Ya se superaron las cifras de 2018

De acuerdo a esa estadística, 80 de los casos no son considerados graves. Sin embargo, la estadística proporcionada señala que en el 2018 se terminó con 19 casos, y en 2017 con 76, cifras totalmente superadas en apenas los nueve meses de este año 2019.

Los moscos “los comían”

En ese sentido, Vecinos de San Pedro Cholul se quejaron de que por las noches no podían acudir al campo de fútbol a ver a sus familiares jugar porque “los moscos se los comían“, un reflejo de que la campaña de fumigación permanente que el gobierno federal realiza no funciona.

A nivel nacional también hubo un incremento en la misma proporción, del 300%, con varias defunciones en el vecino estado de Quintana Roo.