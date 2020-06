Encontronazo de motos

Dos lesionados, uno menor de edad, en Telchac

TELCHAC PUEBLO.— Una motociclista no respetó una señal de alto y propició la colisión de su vehículo contra otra moto conducida por un menor de edad, con saldo de ambos lesionados.

Los hechos se registraron ayer lunes, cerca de 12:40 del día, en la calle 17 entre 8 y 10 de esta comunidad.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a un jovencito y una mujer ensangrentados y tirados en el pavimento.

Uno de los motociclistas dijo ser Gustavo Martín Campos, de 16 años de edad, quien guiaba una moto Favorit 110 cc., color rojo, sin placa, en la calle 17, con dirección de Oriente a Poniente.

Al llegar a la esquina fue impactado por una motocicleta marca Vento, color verde con negro, 125 cc, conducida por Shaira Zamorano Tamayo.

Ambos resultaron lesionados y fueron trasladados a la clínica del IMSS de Motul, a bordo de la unidad 3x1 de Dzemul, a cargo del oficial Antonio Cuich.

En otro hecho, cerca de las 11:40 de la mañana volcó un mototaxi en la carretera de salida de esta comunidad hacia Dzemul, a la altura del cementerio municipal.

El vehículo modificado era conducido por Ángel Rodolfo Cetina, de 47 años de edad, quien explicó que transitaba de Oriente a Poniente en la calle 19.

Llevaba como pasajera a Laura María Dzib Puc, de 35 años de edad.

Según el transportista, la mujer hizo un movimiento brusco que ocasionó que el vehículo vuelque sobre su lado derecho.

Ambos resultaron con lesiones no fuertes, según los paramédicos que los atendieron. No obstante, el chofer y la pasajera fueron trasladados a la clínica del IMSS de Motul, porque ambos fueron operados recientemente: de ligamento del pie derecho y de los riñones, respectivamente.— Mauricio Can Tec