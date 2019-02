Daños materiales y un lesionado en la Izamal-Hoctún

IZAMAL.— Ayer por la mañana se registró un encontronazo entre un ciclista y un motociclista en el entronque de la carretera de Izamal- Hoctún, a un kilómetro de la salida y entrada de la comisaría de Citilcum.

Según lo que se averiguó, Joel Can, acompañado de su esposa, María Xool, ambos de Kimbilá, circulaban en una motocicleta cuando Filomeno Can Ek, de unos 70 años, se dirigía a su parcela a bordo de su bicicleta, cerca de la entrada conocida como Xcatzín. Ambos circulaban de Poniente a Oriente, pero Can Ek invadió el espacio del motociclista para intentar ingresar al camino que conduce a su parcela y fue impactado por alcance por la pareja de motociclistas, quienes se llevaron un susto.

El ciclista resultó con golpes, por lo que recibió los primeros auxilios en el lugar del hecho.

Con un collarín en el cuello, el lesionado fue trasladado de urgencia al hospital del IMSS de Izamal, para su valoración medica.

La bicicleta resultó dañada.— José Candelario Pech Ku