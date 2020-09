Encuentra en el basurero a la perrita que dio en adopción

Con garrapatas y sarna la rescata, 15 días después

CACALCHÉN.— Un vecino de esta comunidad relató que entregó en adopción una perrita a una persona, a quien no identifico para no evidenciarla, pero luego halló a la can con sarna y en el basurero municipal, donde la dejaron para morir.

Indicó que la perrita de inmediato lo reconoció y que él la rescató.

Alvar Patrón B., denunció en Facebook que hace 15 días dio en adopción a la perrita, pero la halló en el basurero cuando él retornaba a su casa después de trabajar.

El vecino expresó su indignación porque la perrita tenía “sarna y con cientos de garrapatas por la mala atención de la persona que la tomó en adopción.

“No le deseo mal a esa persona, pero todo lo que haces se te devuelve, tampoco la pondré en evidencia”, agregó. “Creo que por eso Dios castiga, manda lo que nosotros llamamos plagas y enfermedades; en realidad nosotros somos enfermedad, destrucción y muerte”.

Señaló que “mi hermosa perrita” ya está en mejores manos ahora.

“Los buenos somos más, agradezco el tiempo, dedicación y amor que le tienes a la gran labor que desempeñas Adriana Salas, veterinaria, que atendió a la cachorrita, expresó.

Pidió que “por favor vean a quienes les dan animalitos para adoptar”.— M.C.T.