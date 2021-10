Encuentro profesional de jóvenes

Se realiza en Hunucmá junta de odontólogos

HUNUCMÁ.— Un grupo de jóvenes odontólogos de esta ciudad, tuvieron su primer encuentro de actualización, evento que fue organizado por el especialista en Ortodoncia y Periodoncia Rudy Antonio May Mex.

Entre los invitados estuvo Pedro Lugo, especialista en rehabilitación e implantes con un currículum odontológico muy amplio, y conocido a nivel nacional.

En la reunión se propuso que los profesionales en la odontología, puedan mantenerse en constante actualización, en las diferentes áreas de la odontología, pero con la idea de que la lleven al cabo en esta ciudad.

Entre los presentes estuvieron Ángela Gio Tapia, Mercy Poot, Yeremi Bojórquez, Anthony May Mex, Rudy Antonio May Mex (anfitrión), Freddy May, Efrén Ortiz, Francisco Cepeda y Russel Gio, así como otros invitados, todos ellos odontólogos y oriundos de Hunucmá.

El tema fue “Conceptos actuales de la adhesión”, que impartió Pedro Lugo, quien felicito al gremio odontológico de Hunucmá, por estar en disposición y su entusiasmo de seguir actualizándose, y felicitó a Rudy Antonio por su iniciativa para iniciar este proyecto y consolidarlo.

Por su parte, May Mex agradeció la presencia del doctor Lugo y por contribuir a esta iniciativa y aportar sus conocimientos para que esta primera sesión de Actualización odontológica en Hunucmá sea un éxito.

El doctor Rudy Antonio, es el menor de seis hermanos hijo de Juan May y Adriana Mex, personas muy respetadas de esta comunidad, los cuales les han inculcado a sus hijos lo importante del estudio así como también el poder transmitir a otras personas sus conocimientos para poder así ayudar a otros colegas y a futuros odontólogos.— María Inés Castilla Quintal