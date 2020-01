Enero, con dos semanas de seis cruceros en Progreso

El puerto yucateco recibe esta semana a unos 13,891 turistas y la próxima a unos 16,533 extranjeros

El puerto yucateco de Progreso tiene una semana atípica de cruceros, pues recibirá a seis barcos con un total de unos 13,891 turistas estadounidenses y europeos.

Generalmente, el principal puerto de Yucatán recibe de dos a tres cruceros a la semana, de la naviera Carnival Cruises Line (CCL).

No es la primera vez que Progreso tiene una semana de seis barcos de pasajeros.

Según los archivos de Megamedia, la primera ocasión en la historia de la industria de cruceros de Progreso que el puerto recibió seis barcos con turistas fue del martes 19 al domingo 24 de Nochebuena en 2017, cuando llegaron “Carnival Fantasy”, “Europa” y “Vision of the Seas” el miércoles, “Carnival Triumph”, “Viking Sky” y “Carnival Fantasy”.

También arribaron seis cruceros del lunes 5 al sábado 11 de febrero de 2018: “Carnival Triumph”, “Carnival Fantasy” y “Vision of the Seas” en un mismo día, “Carnival Valor”, “Viking Sky” y “Costa Deliziosa”, en su primera llegada al puerto yucateco. No obstante, los pasajeros del “Viking Sky” no se quedaron en el puerto y los del “Costa Deliziosa”, que atracó a las 8 a.m. y zarpó a las 4 p.m., llegaron a partir de la 1 p.m. y prácticamente no gastaron, sino se la pasaron recostados en la playa.

Esta tercera semana de enero de 2020, de acuerdo con la programación de arribos de la Administración Portuaria Integral (API), a Progreso llegan los siguientes navíos turísticos:

El lunes 13 : “Fantasy”, de la CCL y con cupo para 2,668 pasajeros.

: “Fantasy”, de la CCL y con cupo para 2,668 pasajeros. El martes 14 , “Dream”, también de la CCL y con capacidad para 4,257 pasajeros.

, “Dream”, también de la CCL y con capacidad para 4,257 pasajeros. El miércoles 15 , “Viking Sky” (“Cielo Vikingo”), de la empresa Viking Cruises y con cupo para 1,373 pasajeros, y “Le Champlain”, de la naviera francesa Ponant y con capacidad para 184 pasajeros.

, “Viking Sky” (“Cielo Vikingo”), de la empresa Viking Cruises y con cupo para 1,373 pasajeros, y “Le Champlain”, de la naviera francesa Ponant y con capacidad para 184 pasajeros. El jueves 16 , “Valor”, de la CCL y con cupo para 2,974 pasajeros.

, “Valor”, de la CCL y con cupo para 2,974 pasajeros. El viernes 17, “Enchantment of the Seas” (“Encanto de los Mares”), de la Royal Caribbean Cruises International (RCCI) y capacidad para 2,435 pasajeros.

El lujoso “Viking Sky” hará su primer arribo de este año a Progreso, a donde llegó por primera vez el 15 de diciembre de 2017, cuando ningún pasajero se quedó en el puerto.

“Le Champlain” arribó por primera vez a Progreso el 6 de noviembre de 2019, con la ruta “Tesoros mayas de Yucatán”. Sus pasajeros son europeos y no se quedan en el puerto, ya que son llevados a zonas arqueológicas. Cada pasajero paga desde 3,040 euros (unos 63,536 pesos).

El 7 de junio de 2019 llegó por primera ocasión a Progreso el “Enchantment of the Seas”, cuyos pasajeros dejaron regular derrama de dólares, de acuerdo con los archivos de Megamedia.

“Costa Luminosa” llegará por primera vez a Progreso

También la próxima semana de enero será de seis barcos turísticos, con uno 16,533 pasajeros.

El martes 21 llegará “Valor”.

llegará “Valor”. El miércoles 22 retornará “Viking Sky” y arribará por primera vez a Progreso “Costa Luminosa”, de la naviera Costa Cruises y con cupo para 2,826 pasajeros.

retornará “Viking Sky” y arribará por primera vez a Progreso “Costa Luminosa”, de la naviera Costa Cruises y con cupo para 2,826 pasajeros. El jueves 23 arribarán “Fantasy” y “Dream”.

arribarán “Fantasy” y “Dream”. El domingo 27 retornará “Enchantment of the Seas”.

Enero concluirá con una semana de cinco cruceros, con unos 12,518 turistas.

El lunes 27 atracará “Fantasy”.

atracará “Fantasy”. El martes 28 , “Dream”.

, “Dream”. El miércoles 29 “Le Champlain”.

“Le Champlain”. El jueves 30 , “Valor”.

, “Valor”. El viernes 31, “Enchantment of the Seas”.

Progreso recibió a tres barcos de tres navieras en la primera semana de enero y a cuatro de dos navieras en la segunda.

En total, este enero Progreso tiene 20 días de crucero, con 24 arribos de ocho barcos de siete navieras programados.

Un año antes, en enero de 2019 Progreso tuvo 18 días de crucero, en los que llegaron ocho barcos de cinco navieras: Carnival, Viking Ocean Cruises, Norwegian Cruise Line, la alemana Phoenix Reisen, que opera el “Artania”, y Victory Cruise Lines.

Hace dos años, en enero de 2018 el puerto yucateco recibió cinco barcos de tres navieras: “Fantasy”, “Valor” y “Triumph”, de Carnival; “Vision of the Seas”, de Royal Caribbean Cruises International, y “Viking Sky”, de Viking Ocean Cruises.

Así, cada inicio de año, Progreso es incluido en las rutas de al menos dos navieras de cruceros adicionales.— Flor de Lourdes Estrella Santana

