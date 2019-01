Enfrentan demanda

Los ejidatarios de Sinanché no pagan impuestos

SINANCHÉ.— Ejidatarios de la comunidad enfrentan una demanda y multas en la Secretaría de Hacienda por no pagar impuestos por la renta de sus tierras para un proyecto eólico, donde la empresa factura a nombre del ejido local.

El comisario ejidal, Severiano Gutiérrez Celis, dijo que desde el 2014 tienen el problema luego que el comisario ejidal saliente, Nicolás Chunab Celis, q.p.d., cayó en el engaño de los inversionistas que instalan plantas eólicas y le dieron muchas libertades a la empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán en una superficie de 1,946 hectáreas.

Una de las mentiras fue que ofrecieron muchos empleos y pagar $126 por hectárea cada mes. Al final lo hacen cada seis meses.

Una antena

Domingo Moo Tún, comisario saliente, trabajó al ritmo que le impuso la empresa para que agilizaran los trabajos para la instalación de las eólicas y se pague a tiempo a los campesinos, hasta ahora sólo han colocado una antena para monitorear la velocidad del viento.

La primera etapa consta de 74 eólicas instaladas, pero ahora con este problema con Hacienda y cosas que no están claras se ha estancado el proyecto, incluso están ofreciendo pagar $2,000 por cada watt que se genere, pero el contrato que hicieron señala que “pueden fusilar a la persona que encuentre en el área de las eólicas sin permiso”.

La demanda que hay en Hacienda es porque no se han pagado los impuestos por concepto de IVA por dos facturas, una por $534,000 en el 2017 y otra por $278,000 del 2018, más las multas por el retraso, que ahora no se sabe que va a pasar al no contar con ese recurso.

También tienen una cuenta bancaria a nombre del ejido que manejan a su antojo, por lo que hay una demanda en el Tribunal Agrario para recuperar las tierras.— MAURICIO CAN TEC