Engaña a más trabajadores

Organismo ligado a la 4T no le paga a otra agrupación

VALLADOLID.— Los transportista de Mérida que sustituyeron a la Nueva Alianza de Volqueteros en el proyecto del tren maya abandonaron su trabajo, debido a que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) tampoco les cumplió a ellos la promesa que les hizo, de modo que se enojaron y se fueron.

Mientras tanto a los trabajadores locales les ofrecieron un abono de $1.5 millones de los $4.5 que se les adeuda para que regresen a trabajar, pero no lo aceptaron, pues quieren todo lo que se les debe para poder sentarse a dialogar e iniciar de nuevo, pero ahora con la firma de un contrato, en donde se determinen los acuerdos que se vayan a tener, incluso ante un notario, para que todo tenga más legalidad.

De acuerdo con datos obtenidos de los volqueteros locales, los transportistas que fueron traídos hace 10 días, se molestaron y abandonaron el trabajo, debido a que la Catem incumplió con lo que les ofreció.

Trascendió que a los volqueteros de Mérida se les ofreció hospedaje y comida, además de un pago de tarifa justo, pero según se averiguó no les cumplieron y regresaron a la capital del Estado.

Los locales comentaron que el martes por la tarde, les ofrecieron pagar $1.5 millones del total que se les adeuda, pero no lo aceptaron, pues recibirlo significaba que el pago total se prolongaría por mucho más tiempo, afectando severamente a los dueños de los camiones de volteo y a los empleados.

Luego fueron citados para el miércoles en la ciudad de Mérida en las oficinas de la Dirección de Movilidad del gobierno del Estado, y asistieron los integrantes de la Directiva de la Nueva Alianza de Volqueteros del Oriente, además de funcionarios de la Secretaría de Turismo del gobierno estatal, y otros funcionarios estatales, pero los de Catem, no acudieron a la cita, de modo que solo les hicieron gastar tiempo y dinero para el viaje.

Con esa actitud, los de Catem demostraron que no tienen voluntad de resolver el conflicto, pues no les importa dejar mal a los volqueteros y los funcionarios del Estado que acudieron a la reunión, quienes ya se dieron cuenta que quienes no están cumpliendo son los de ese sindicato.

Ahora la obra, al menos el tiraje del material está detenido, por lo tanto la afectación es mucho mayor, pues no están trabajando quienes operan la maquinaria pesada para poner el material en los volquetes, tampoco los que trabajan en los bancos de material, entre otros.

Los volqueteros locales insisten que para poder reanudar los trabajos, necesariamente les tienen que pagar todo el adeudo, pues ellos “no son aboneros”, solo de esa manera regresarían a trabajar, pero con un contrato de trabajo firmado ante un notario público, según dicen.— Juan Antonio Osorio Osorno