“Engañan” a una familia

Servidores de la nación incumplen apoyo de vivienda

VALLADOLID.— Felipe Canché Canché, quien vive con su familia en condiciones de pobreza e insalubridad, considera que fue engañado por servidores de la nación de la subdelegación de Bienestar del gobierno federal, ya que le ofrecieron apoyo para el mejoramiento de su vivienda, pero no ha recibido la ayuda pese a que entregó una copia de los documentos de su propiedad, su credencial de elector y un comprobante de domicilio.

Canché Canché recordó que hace algunos meses recibió una visita en su casa de servidores de la nación, quienes constataron las condiciones en las que vive, en un cuarto de bloques sin revoco, una pieza que tiene piso de tierra y otro de cemento, y un baño que no funciona porque no tiene los accesorios.

El jefe de familia tiene su domicilio en la calle 16 entre 17 y 19 de la colonia Fernando Novelo, donde vive con su esposa y sus tres hijas, pero él duerme al aire libre en el patio porque el espacio interior es insuficiente para poner su hamaca, de modo que cuando llueve tienen que dormir “achocados”, incluso uno de los cuartos no tiene puertas.

Los funcionarios constataron su situación de pobreza y le prometieron que lo incluirán en un programa de mejoramiento de vivienda, por lo que le pidieron los documentos ya mencionados; sin embargo, el apoyo aún no llega.

Selección

Comentó que de repente se enteró que algunos de sus vecinos que tienen mejores posibilidades económica están en el programa de mejoramiento de vivienda, por lo que acudió a las oficinas de la subdelegación para pedir informes y le respondieron que no fue considerado, pero no le devolvieron sus documentos, por lo que teme que sus papeles sean mal utilizados.

En una visita en su domicilio se observó que los ciclones cuartearon varios bloques porque las paredes no tienen revoco y en el techo se filtra agua con las lluvias porque la obra no está terminada y no tiene recursos para concluirla.

Incluso en el patio hacen su fogón para cocinar, lo cual también les afecta esta temporada.— j.a.o.o.

Entrega Selectiva

Felipe Canché Canché cree que el apoyo del programa de vivienda es selectivo.

“Los brincan”

“Los funcionarios solo entregan el apoyo a los que consideran que puedan ser parte del partido Morena, en caso contrario solo los brincan o simplemente se los niegan”, concluyó.