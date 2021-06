Enlista sus prioridades

Devolverá colores a un monumento de Valladolid

VALLADOLID.— El alcalde electo del PAN y Nueva Alianza, Alfredo Fernández Arceo, luego de recibir su acta de mayoría en las puertas del Consejo Municipal Electoral, hizo varios compromisos ante los cientos de asistentes, entre ellos que le devolverá a la mestiza de la fuente del parque principal su colorido y su originalidad, incluso llevará el nombre de “Aurorita”.

En un mensaje que dio, luego de la breve ceremonia de entrega de la constancia, Fernández Arceo, reiteró su compromiso de trabajar por mejorar los servicios públicos municipales, sobre todo, el agua potable, donde hay mucho por hacer.

En este sentido afirmó que se mejorará el servicio de agua potable, sobre todo en las comisarías. También se refirió al alumbrado público y recoja de basura.

Del mismo modo, el tema de la seguridad en la ciudad en el municipio es algo que se tiene que mejorar, ya que “los elementos deben estar al servicio de la sociedad y no actuar como lo hicieron durante la jornada electoral”, dijo, que se dedicaron más a perseguir a los que formaron parte de su proyecto.

Fernández comentó que dentro de sus primeras acciones estará reunirse con los empresarios que forman parte de la delegación de la Canaco, Coparmex y otros líderes, para diseñar un plan emergente para la recuperación económica del municipio.

De la misma manera se comprometió a que su sueldo de manera íntegra lo utilizará para la compra de aparatos ortopédicos para apoyar a la gente con capacidades diferentes que tanto lo necesita.

Recordó que desde hace varios años, como presidente de una asociación altruista, implementó varios programas, como la entrega de lentes para gente de escasos recursos, programas de reforestación, apoyo al deporte, entre otras cosas y aseguró: “Claro que continuarán esos programas.

Recordó que por fortuna cuenta con una empresa (Centro Universitario de Valladolid), en donde le va bien, gracias al éxito y al servicio educativo que ofrece, de modo que no tiene necesidad del sueldo de alcalde, pues él no persigue un salario, sino solo trabajar para el bien de su municipio, lo cual hará a partir del 1 de septiembre.

“No me cabe en la cabeza y nunca he entendido el motivo por el cual le quitaron los colores originales a la mestiza que está en la fuente principal del parque, por lo tanto en cuanto inicie su administración la escultura recuperará su imagen colorida y su originalidad, incluso no sabía que tenía el nombre de “Aurorita”, de modo que ese nombre llevará desde ahora.

El alcalde electo, también se refirió a un tema prioritario: concretar el Centro Integral de la mujer, en donde se les daría servicio en el área psicológica, laboral, médica y jurídica, de modo que será un aspecto que atenderá lo más pronto posible.

Prometió que en su gobierno no habrá revanchismo político, pues la política se ha terminado y ahora hay que trabajar para todos los vallisoletanos de una manera igualitaria, sin mirar colores de partidos, pues es un compromiso que está haciendo y que cumplirá a cabalidad.

Luego del evento, los cientos de asistentes disfrutaron de tacos de cochinita y refrescos que se les ofreció en un predio ubicado enfrente del edificio del Consejo Municipal Electoral, donde se hizo la entrega de constancia ante la vigilancia discreta de personal de la Policía Estatal.— Juan Antonio Osorio