Enoja visita del INE

Piden no “inflar” padrón de Santa María Aznar

UAYMA.— Vecinos de la comisaría de Santa María Aznar de este municipio manifestaron su molestia por personal del Instituto Nacional de Electores (INE) que llegó en la camioneta oficial con placas YR-3489-C a la comunidad ubicada a 12 kilómetros de la cabecera.

Anteayer los vecinos se dieron cuenta cuando el personal del INE arribó para verificar cambios de domicilios solicitados.

Rápidamente los vecinos abordaron al personal del INE y en lengua maya manifestaron su inconformidad, ya que consideran que detrás de la sospechosa visita está el PRI.

Indicaron que todos en la comunidad se conocen y ya saben quiénes votan en la jornada electoral, por lo que pidieron no ver gente extraña en el padrón electoral. “Cada tres años nos quieren hacer lo mismo, esto tiene un dueño que lo organizó, nosotros no peleamos por el trabajo del INE, peleamos porque no sabemos quiénes son esas personas que buscas, ahora vamos a ir en la comisaría de Nacuché, en Espita. Te vamos a mostrar dónde viven, nosotros sabemos quiénes son los del pueblo que votan, no gente extraña, estos papeles no deben traerse”, manifestaron.

“Queremos que muestres a la gente la lista para ver si cumplen, no tenemos miedo de mostrar dónde viven esas personas”, agregaron.

Cambios en el padrón

Los quejosos indicaron que estarán atentos a que no se infle el padrón electoral, ya que reiteraron que en el pueblo todos se conocen y no quieren gente extraña.

En caso de confirmar el cambio de domicilio de los vecinos que lo solicitaron, éstos tendrían cinco días hábiles para que acudan a la oficina 01 de la junta distrital ejecutiva, ubicada en la calle 45 entre 46 y 48 número 220b en el barrio de Sisal.— josé candelario pech ku

