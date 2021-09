Enojo en Peto: Edil no responde al problema de calles inconclusas

PETO.— A 15 días de haber tomado posesión, el alcalde Renán Jiménez Tah aún no ha hecho un pronunciamiento acerca de las calles que dejó inconclusas la administración pasada, las cuales ocasionan problemas a los pobladores.

Las familias que viven en las zonas cuyas calles fueron raspadas antes de concluir la gestión anterior, que encabezó Édgar Calderón Sosa, no saben qué pasará con dichas arterias, pues hasta el momento las autoridades no han mostrado interés en resolver la situación o por lo menos no han dado a conocer las medidas que se tomarán.

Tampoco han informado si tomarán o ya están tomando acciones legales, debido a las obras inconclusas, considerando que no se les entregó el departamento de Obras Públicas.

El temor de los pobladores es que las autoridades no quieran asumir la responsabilidad que actualmente tienen ante la comunidad y darle solución a esta situación.

Una de las calles afectadas es la 28 entre 37 y 41 del Centro, que es una de las vías más transitadas de la comunidad, ya que es usada a diario por cientos de conductores, pues es el camino que va hacia Chetumal.

Las quejas constantes de los guiadores es porque sus autos se dañan al pasar en esa arteria, debido a las deplorables condiciones en las que se encuentra, incluso algunos tratan de buscar calles alternas para circular, pero hay vías inclusas por todos los sectores de la villa.

Otro problema que prevalece es que cada vez que llueve las calles quedan lodosas.— MEGAMEDIA

