Enojo general en Celestún por una semana sin agua

“Exprimen manguera”

CELESTÚN.— Habitantes del puerto se quejan de que ya llevan una semana sin agua potable en varios sectores de este polo turístico.

Algunos pobladores expresan que prefieren quedarse sin luz a que falte agua potable en sus casas, pues les sirve para cocinar, bañarse, lavar trastes y ropa, etc.

Señalan que “el pésimo servicio se arrastra” desde hace varios ayuntamientos y que el problema se repite con cada alcalde que entra.

Entre los vecinos perjudicados figura el sexagenario Manuel Yerbes Santos, vecino de la calle 21 entre 10 y 12 del centro de este puerto, quien dice que “ya no busco como hacerle, casi exprimo la manguera para que logre llenar mi palangana.

“La Comuna a veces solo activa una hora el motor de rebombeo del cárcamo”, que está a la entrada de Celestún, así que a duras penas logra llenar una cubeta.

Yamile Sánchez Sierra, vecina del fraccionamiento Pescadores, señala que la única pipa que reparte agua es insuficiente. “Hablamos de casi 10,000 habitantes (7,836, según el Inegi)”.

Yeni Rosas Chuc, vecina de la calle 25 entre 10 por 12 del puerto de abrigo, se dice enojada porque “en esta zona ya son muchos días que no llega el agua. No me queda otra que comprar garrafones de agua purificada de los más baratos, de esos que cuestan $15, es una dura carga económica para la familia”.

Incluso, un comerciante del Centro denuncia que las autoridades municipales cobran a los negocios de $100 a $300 para llenar un tinaco.

Oficialmente, no se confirmó esa versión.

Se observó que el carrobomba 794 de la SSP, con bomberos, llenó ayer en la mañana la cisterna del céntrico mercado municipal.

Ahí, Felipe Pool regidor de Obras Públicas, dijo que desde septiembre, cuando se inició la Comuna, la prioridad fue darle mantenimiento a la tubería principal y motores.

“Estamos hablando de 18 kilómetros de la tubería madre donde constantemente hay fugas; apenas reparamos abastecemos el tanque para iniciar el rebombeo un par de horas en el puerto. Pedimos paciencia”.— Megamedia