Enojo por obra exprés

“Ahora que quiere ser diputado todo quiere” realizar

HUNUCMÁ.— Locatarios de la ciudad denunciaron ayer jueves que el remozamiento del céntrico mercado municipal se hace de la noche a la mañana y el Ayuntamiento no les dio un lugar digno para vender, sino reubicó a muchos a aceras aledañas y les asignó un reducido espacio de un metro y a la intemperie, sin siquiera toldos.

“Estamos en pleno sol y si llueve, estaremos peor”, expresó un comerciante.

Narró que el martes 23 de febrero algunos locatarios fueron convocados a una reunión con el entonces alcalde Alberto Padrón Romero en sus oficinas y él les informó que se remozará el mercado y se les reubicará, “pero no se llegó a nada concreto, ya que esto no se puede hacer de la noche a la mañana”.

Pero el lunes 1 empezó la obra y desalojaron a muchos locatarios a otras mesas del mercado o a las aceras.

Inconformes, el martes 2 fueron a casa de Padrón Romero (precandidato del PAN a diputado local para la elección del 6 de junio) a pedir que los ayude porque, dijeron, no se les avisó con tiempo y solo a unos cuantos ayudó, “pero no salió a dar la cara”.

“Mínimo, que la directora de Mercados, Carmen Novelo, se haga responsable y nos apoye, pero tampoco hemos podido hablar con ella, pues ni se asoma”, dijeron.

Entrevistada ayer jueves, la locataria Candy, quien desde hace poco más de 20 años vende verduras en el mercado, dijo que pese a la pandemia de Covid-19, no dejó de ir a vender porque vive día a día de su venta, aun sabiendo el riesgo que corrían.

Ahora, agregó, ya subieron algo las ventas.

Preguntada sobre el remozamiento del mercado, contestó que lo que les molesta es que no avisaron con suficiente anticipación y ahora todos están achocados dentro de una parte del mercado, sin sana distancia, los baños no sirven y no tardará en rebosar el sumidero.

Dos trienios

Afirmó que Padrón Romero estuvo seis años como alcalde (de 2015 a 2021) y no hizo obras, “pero ahora que quiere ser diputado todo quiere hacer”.

“Ojalá lo acabe (el remozamiento del mercado) y no lo deje a medias”, agregó.

Dijo que muchos alcaldes ya pasaron y no pusieron orden a los vendedores, ya que vienen muchos foráneos y se ponen a vender a las afueras, y los que estamos adentro y somos de aquí, de Hunucmá, casi no vendemos.

La comerciante expresó que ella espera que “con el remozamiento, que según es de $15 millones, mejore el mercado, valga la pena, y no sea solo porque vienen las elecciones del 6 de junio.

Doña Laura, quien con su familia elabora recados y condimentos y los vende en el área del mercado que se remoza, afirmó que “no estamos contra las mejoras.

“Lo que nos enoja es que no nos hicieron gente, muchos compañeros no alcanzaron lugar dentro del mercado y se tuvieron que ir a una calle, y no es lo justo, ya que esto el alcalde lo debió planear con tiempo y debió habilitar espacios para las ventas”.

Declaró que este proyecto de remodelación se aprobó en noviembre pasado para una escuela y ahora resulta que es para el mercado.— María Inés Castilla Quintal

De un vistazo

Sin información oficial

Oficialmente, el Ayuntamiento de Hunucmá no informó la inversión ni otros datos de la obra en el mercado.

Obra de $13 millones

Sin embargo, Wílliam Uicab Tzab, vecino de Hunucmá, dijo ayer que él averiguó que la obra se hará con $13 millones del Ramo 33 federal.

Se quedaría a medias

Indicó que la primera etapa será de $6 millones y se debe terminar en tres meses (días antes de la elección de junio) y la segunda costará $7 millones.

Constructora preferida

Se adjudicó el trabajo a la empresa foránea que hace todas las obras en Hunucmá, afirmó.