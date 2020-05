Entrega selectiva de las despensas

Queja de gente que es ignorada en Valladolid

VALLADOLID.— De nuevo, en la segunda vuelta de despensas, tanto del gobierno estatal como del municipio se registran quejas en el sentido de que no a todos les llega pues los encargados de entregarlas no las reparten a todos por igual, sino que brincan casas, y a pesar que algunas familias salen a esperarlas, las ignoran.

Ayer se reportó que la entrega se hizo sobre la calle 36 entre 41 y 47, donde una persona que solo se identificó como “Rosi” comentó que frente a su casa entregaron, pero ni a su familia ni a sus vecinos les quisieron dar el apoyo con el argumento de que estaban enfocados en otra manzana.

“Rosi” comentó que a pesar que se les acercó para pedir la suya, le dijeron que no estaban en su manzana y no le quisieron dar la que supuestamente le correspondía, de modo que todo parece indicar que la entrega es selectiva.

Otras familias como las que se quejaron la semana pasada y que viven en la calle 44 con 31, en el barrio de Candelaria, que dijeron que en la primera etapa de entrega no les dieron nada, el martes pasado sí les tocó.

De igual forma, vecinos de Flor Campestre comentaron que hasta el momento no les ha llegado la despensa que supuestamente está entregando el gobierno del Estado, incluso la semana pasada personal de la Comuna acudió por esa zona y repartió los paquetes que otorga el municipio, aunque también son selectivos y los que son brincados no reciben ninguna explicación.

Inscritos

Al parecer las despensas del municipio son para la gente que se habría inscrito al programa, o que los mismos funcionarios determinan a quién le toca y a quién no, y a pesar de que las familias están en las puertas de sus casas esperando el apoyo, los brincan sin ninguna explicación.

Ayer miércoles se observó la entrega de despensas en el barrio de Santa Ana, pero la gente estaba confundida, pues no se sabía si son las que el gobierno estatal distribuye o son las del municipio, lo cierto es que continúan brincando las casas y no se les ofrece a todos por igual, motivo por el cual la gente sigue reportando que no están siendo apoyados por ninguna de las partes.— Juan Antonio Osorio Osorno