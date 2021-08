Piden freno a acoso policial

Entregan a titular de la Policía un pliego petitorio

VALLADOLID.— Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, y algunos de sus colaboradores, entregaron un pliego petitorio al director de la Policía, Jorge Robledo Rodríguez, en el que solicitan que cesen las constantes retenciones de motocicletas porque muchas se quedan en el corralón y los dueños no pueden pagar sus multas.

Hace unos días publicamos que tres hermanos denunciaron hostigamiento de agentes municipales y estatales, pues los tres fueron detenidos en días y horarios distintos. Incluso uno de ellos permaneció 36 horas en la cárcel pública.

A una de las hermanas le retuvieron su motocicleta con el argumento que no cuenta con sus documentos y pese a que presentó su factura, todavía no ha podido recuperarla.

En el documento entregado se pidió un freno total al maltrato recurrente de algunos elementos. Algunos casos están documentados y denunciados ante la delegación de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey).

Del mismo modo se solicitó aplicar el reglamento de tránsito a los operadores de vehículos pesados, sobre todo a los volqueteros, que han ocasionado diversos accidentes. También se pide mayor vigilancia en cuanto a la seguridad pública y que ya no se instalen retenes que solo sirven para llevarse motocicletas, cuyos dueños ya no pueden recuperar su vehículo debido a que no tienen dinero para pagar las multas y la estadía en el corralón.

Ante tal situación, el dirigente social sugirió que se lleve al cabo un plan para que los motociclistas puedan recuperar sus vehículos, que en muchos casos son su único medio de transporte.

Comentó que el corralón de una empresa privada se ha convertido en un cementerio de motocicletas, pues se calcula que habría más de 100 y muchas de ellas ya están inservibles debido al tiempo que están retenidas.

A manera de ejemplo agregó que hay motos que tienen un precio de alrededor de 4,000 pesos, pero el monto de la estadía rebasa el costo del vehículo por el tiempo que ha estado en el lugar, por lo tanto el dueño ya no la puede recuperar.

El director de la Policía recibió el documento y ofreció darle seguimiento a las peticiones de manera puntual, incluso en cuanto al paso de los camiones de volteo en la ciudad analizará la situación para su resolución.— j.a.o.o.