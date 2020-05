Entregan becas

Apoyo a más de 6 mil estudiantes por dos bimestres

Más de 6,000 estudiantes de primaria y secundaria reciben el pago de las becas económicas correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio en sus domicilios, tal como instruyó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Por medio del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado (Ibecey) los beneficiarios de más de 70 municipios del Estado recibirán en sus hogares los recursos durante la contingencia por el coronavirus, con todas las medidas sanitarias correspondientes, para que su educación no se vea afectada y puedan continuar sus estudios.

En un comunicado se recuerda que aunque se había anunciado que la distribución se realizaría del día 7 al 13 pasado en municipios del interior del Estado, se consideró necesario aplazarlo para salvaguardar la salud de la población.

Sobre los pagos por depósito bancario, el Ibecey reiteró que se llevarán al cabo según el calendario antes compartido.

Este proceso se realizará en una primera etapa en los municipios de Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Río Lagartos, San Felipe, Bokobá, Cacalchén, Suma de Hidalgo y Tekantó; la última abarcará Calotmul, Cansahcab, Chapab, Chemax, Dzoncauich, Sucilá, Izamal, Buctzotz, Tizimín, Temax y Mérida.

Al recibir la beca de su hijo, la señora María Noh Chan, vecina del municipio de Dzidzantún, dijo que se sentía angustiada al no tener un ingreso seguro para solventar los gastos de la escuela; sin embargo, con este apoyo se siente más tranquila y su hijo podrá tener la educación que se merece.

“Es una ayuda que ellos tienen, es bueno recibirlo para poder ayudarlos, con esto podremos cumplir con las tareas porque tenemos que comprar hojas en blanco, pagar impresiones, copias, cartulinas y tenemos que ver de qué manera tener dinero porque él está estudiando y tenemos que ver cómo comprar lo que le piden. Mi esposo es mototaxista y como la gente no sale ahorita, no hay trabajo”, comentó.

La madre de familia de este joven de primero de secundaria manifestó que con la entrega de estas becas hasta sus hogares ya no tienen que salir y correr el riesgo de contagiarse y recordó que debido a la contingencia pensó que ya no llegaría este apoyo.

“De hecho pensé que no se iba a dar porque como el gobierno está apoyando a las personas con despensas y como los niños no están yendo a la escuela, no pensé que llegue, pero es bueno y necesario”, dijo la señora Noh Chan.

También agradeció al gobierno del Estado por el esfuerzo que realizan por la educación de los niños y jóvenes.

“Muchas gracias por pensar en ellos, por apoyar a las familias que lo necesitan porque hay muchos niños que sí quieren estudiar, pero no tienen el apoyo y a veces sus papás no pueden y pues ni modos, ahora con esto sí pueden, aunque sea para sus útiles sí tienen”, agregó.

Por su parte, la señora Yamily May Canto, quien también afrontaba una situación económica difícil en su hogar ante la falta de trabajo de su esposo, quien labora en un taller mecánico, manifestó que las becas llegan en el mejor momento y agradeció que no se suspendieran.

“Ahorita hay que hacer muchas actividades, tareas, recortes, tenemos que buscar cómo imprimir los trabajos y a veces no hay dinero. Gracias por traerlo hasta la casa porque estábamos pensando cómo lo íbamos a hacer porque es una ayuda que requerimos en muchas familias. Yo había pensado que no iban a pagar o que hasta que pasara todo esto, pero gracias a Dios no sucedió”, aseguró.

En el municipio de Dzilam de Bravo, la señora Geny Lugo Cruz dijo que en estos momentos el apoyo es de mucha ayuda para que puedan realizar las tareas y cumplir lo que les piden en las clases en línea.

“La verdad sí es una ayuda y ya no vamos a tener que exponernos porque teníamos que hacer fila para que nos paguen esto, qué bueno que están pasando a nuestras casas”, precisó.

Otra de las madres de familia, Reina Domínguez Dzul, de ese mismo municipio, comentó que, aunque las clases son en línea, los niños necesitan realizar diferentes tareas para las cuales necesitan adquirir material.

“Por ejemplo, para las tareas que nos están pidiendo ahorita los maestros, a veces necesitas plastilina, hojas en blanco o necesitas colores y todas esas cosas, este dinero nos ayuda mucho, la verdad, y a veces para tareas necesitamos internet y todo eso es algo básico”, explicó la madre de familia que tiene una niña que cursa el tercer año de primaria.

“Se les agradece porque otro gobierno no vendría a pagar, esperaría que todo esto pase, pero se les agradece el salir a las calles arriesgándose para traer esta ayuda que tanta falta nos hace”, finalizó.

Para conocer las fechas y la dinámica para la entrega de estos apoyos, se habilitaron las líneas telefónicas 999 938 08 57 y 999 938 08 59, y se compartirá contenido a través de las redes sociales oficiales.

