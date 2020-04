Entregan víveres y $2,000 a vendedor en cuarentena

Se resiste a dejar de trabajar pese a riesgo, en Umán

UMÁN.— Debido a la contingencia sanitaria, el alcalde Freddy Ruz Guzmán entregó despensa a Marcelino Canté Us, de 87 años de edad, quien vive en la comisaría de Hunxectamán y desde hace años se dedica a la venta de “saborines” en las calles de la cabecera municipal, pero por su edad y oficio resulta afectado por la contingencia sanitaria del coronavirus.

Don Marcelino, como es conocido en el municipio, dijo que le gusta trabajar y se resistió a suspender su jornada pese a las medidas de prevención que se decretaron, lo que derivó en que usuarios de Facebook pidieran apoyos para que dejara de salir en su carrito.

Como respuesta, el primer edil visitó al octagenario para entregarle un apoyo de 2 mil pesos y despensas.

También le pidió que se quede en su vivienda, ya que por su edad y enfermedades que padece corre el riesgo de contagio y de infectar a más personas porque trabaja en la calle.

Ruz Guzmán comentó que los adultos mayores son más propensos a contagiarse de coronavirus.

Caso omiso

Por su parte, don Marcelino reiteró que le gusta trabajar y se fastidia en su casa, por lo que simplemente sale como todos los días a trabajar porque le gusta ganar más dinero pese a que varias personas ya le habían comentado que debía permanecer en su casa.

Cabe mencionar que el adulto mayor recibe apoyo quincenalmente del Programa “Nohoch Máak”, del ayuntamiento de Umán.

“Desde muy pequeño me sé ganar la vida y tú lo sabes, acuérdate cuando vendíamos paletas en el parque y si nos vamos a morir pues que sea la voluntad de Dios; sin embargo, si tú me lo pides por el cariño y el aprecio que te tengo por estar siempre pendiente de mí y ser mi amigo me quedaré en casa mientras dure la contingencia”, externó don Marcelino.

El alcalde comentó a don Marcelino que le duplicarían el apoyo que recibe si se quedaba en vivienda, ya que si se infecta del virus puede contagiar a más personas.

Aunque en un principio fue difícil convencerlo, después de pensarlo por unos minutos el paletero aceptó el trato sellando el pacto de amigos con un saludo de puño en mano.

También recibió dos mil pesos y despensas que se le hará llegar de manera quincenal durante la pandemia.— Carolina Uc Quintal