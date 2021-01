Envenenan a dos perros en casa de colonia tizimileña

Preocupa la crueldad animal

TIZIMÍN.— El envenenamiento y maltrato a perros y gatos preocupa a la asociación civil Bienestar Animal, ya que los responsables de las matanzas no respetan a los animales que incluso están dentro de la vivienda de sus dueños.

Lucy López Coronado, dirigente de esta asociación, dijo que al arrojarles veneno dentro de la casa también pone en riesgo las vidas humanas, pues hay niños que tocan a sus mascotas.

El caso que activó una nueva alerta fue la muerte de dos mascotas envenenadas en el patio de Amairani Guadalupe Perera Perera, cuya casa se ubica en la calle 43 entre 48 y 48-B de la colonia Cinco Calles. La mujer explicó que al llegar a su casa la tarde del domingo llamó a sus seis animales para darles de comer y le extrañó que dos no se acercaron.

Al revisar encontró muerta junto a la albarrada a una perrita preñada, mientras que uno más agonizaba cerca de donde duermen.

La dueña buscó ayuda de la asociación civil, cuyos integrantes fueron al lugar junto con su médico veterinario, pero no pudieron salvar al perro que aún tenía vida.

La afectada atribuye la muerte de sus mascotas a unos vecinos que hace poco tiempo rentaron una casa que colinda con la suya.

Dice que los vecinos constantemente realizan fiestas con música a alto volumen, lo que molesta a los perros y empiezan a ladrar.

Indicó que quizás eso les haya molestado a los inquilinos de ese predio, incluso en una ocasión hirieron con arma blanca a uno de los animales, que afortunadamente fue salvado por un veterinario. Lo peor del caso es que brincan el muro y entran a lastimar a los canes.

La asociación civil insistirá a las autoridades a tener un control en la venta del veneno que se utiliza para matar a los animales.

Lucy López Coronado también habló sobre los accidentes ocasionados por perros que de pronto se atraviesan en el camino de los motociclistas que terminan derrapando.

Al respecto, dijo que es responsabilidad de los dueños cuidar y vigilar que sus mascotas no salgan a la calle. “Si no tienen muro, que los amarren, pero en espacios dignos y que los atiendan, si los sueltan que vean en dónde andan, que no salgan a la calle donde los atropellan y luego los dejan sufriendo de dolor por varios días”, concluyó.— ISAURO CHI DÍAZ