Envidia, “virus mortal”

El sacerdote de Tzucacab pide quedarse en casa

TZUCACAB.— En la misa de la parroquia de San Francisco Javier, que se transmitió en Facebook, anteayer el presbítero Sergio Gutiérrez Torre expresó que la envidia, el desprecio y el orgullo son virus que también matan poco a poco y Jesús nos invita a salir de esto.

“Fue el quinto domingo de cuaresma, nos podemos plantear ¿de qué se murió Lázaro, el domingo pasado la lectura nos hablaba de que fue ciego de nacimiento y nos hacía pensar que no era sentido físico y nos hacía saber que no podía ver la verdad que es Jesús.

Hoy nos hace pensar que la muerte es algo diferente no es física, Lázaro al principio de la lectura nos dice que Lázaro está enfermo, pero para Jesús la enfermedad no termine en muerte si no que servirá para dar gloria a Dios.

“Jesús está con nosotros, no estamos enfermos de muerte, es decir, la muerte no es necesariamente mortal sobretodo cuando sabemos que Jesús está por medio”, dijo.

“Se impone una fuerza mayor que es la resurrección y la vida, necesitamos leer con atención este relato y dejar que las palabras de Jesús nos llegue hasta el corazón porque sabemos que estamos enfermos de muerte, conscientes de que el orgullo, la envidia y el desprecio son virus que afectan a nuestro ser y nos mata poco a poco.

Después de tantos años de ciencia y de investigación no tenemos una medicina que nos cure esas enfermedades que nos matan en vida; que mejor ejemplo la de esta situación que ente este virus que afecta a nuestra integridad física el coronavirus que estamos viviendo.

Terminamos viviendo una vida muerta que no nos lleva a ningún lugar, nos enroscamos en nosotros mismos y nos alejamos de los que es la fuente de vida.

“Jesús nos invita a salir de la cueva a la que nos hemos metido, nos tiende la mano y saca a la luz, Jesús es la verdadera vida; nos piden quedarnos en casa, con Jesús es la verdadera vida.— MARTÍN CHAC BACAB

