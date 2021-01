Envuelto en humo

En Tzucacab hay preocupación por malas prácticas

TZUCACAB.— En un escrito que enviaron a esta redacción, vecinos de este municipio señalan que la contaminación por la quema de basura ya es muy notoria en la villa y se puede ver la densa humareda envolviendo a la comunidad.

“Si los habitantes y las autoridades de todos los niveles no hacen conciencia, este problema sería irreversible, ya que cada día se agrava más”, indicaron.

En el escrito se señala que en esta villa, así como en otros lugares, hay la costumbre de quemar la basura que se barre en los patios de las casas; se arrastran, hojas, ramas, plásticos, telas, entre otros desperdicios, que al quemarlos el humo se esparce y muchos de nosotros respiramos”.

“Las familias, al quemar sus basuras lo hacen cuidando no quemar sus casitas de guano, por lo que queman lejos de los predios para que no sean afectados, pero no toman en cuenta que afectan a los vecinos, ya que el humo, como primera consecuencia, lastima la nariz al ser respirado”, señalan.

Los quejosos indican que otro problema que se vive en la población es la mala ubicación del basurero municipal, ya que el incinerar los desperdicios, cuando la dirección del viento cambia, “este humo tóxico llega a las zonas habitadas, afectando a las familias y deteriorando al medio ambiente”.

Sostienen que este problema se agrava durante otoño e invierno porque el frío no permite la dispersión del humo, y “esto lo podemos contemplar por las tardes, noches o mañanas.

“Por la noche se siente el olor a humo en el aire, incluso hay quienes lo confunden con la neblina pero el olor a humo se siente”.

El escrito señala que las autoridades de los tres niveles de gobiernos deben poner en marcha desde ahora una estrategia para que este mal se vaya controlando, ya que entre poco “estaríamos como Ciudad de México; esto es un tema que nos debe ocupar a todos”.

“Si esta mala práctica continúa, el uso de cubrebocas también sería para protegerse de la contaminación”, concuyen.— Martín Chac Bacab