Equipo nuevo para un rastro

El Ayuntamiento de Tizimín usará recursos propios

TIZIMÍN.— Con inversión cercana a los 300 mil pesos se proyecta reemplazar las máquinas en el rastro municipal, según informó ayer el alcalde Mario González González, durante una visita realizada al inmueble en compañía de funcionarios del Ayuntamiento.

Fue en 2004, durante la administración de José Dolores Mezo Peniche, cuando se construyó el rastro ubicado cerca del periférico de la ciudad, sin embargo fue hasta el siguiente periodo encabezado por José Luis Peniche Bates cuando entró en operaciones.

Al paso de los años únicamente se le han hecho remedios a las máquinas y mantenimiento constante, pues al mes se sacrifican entre 1,400 a 1,500 cerdos y alrededor de 100 reses.

Según el alcalde Mario González, en la actualidad las máquinas ya son deficientes y por eso se acordó que con recursos propios se compre nuevo equipamiento para la matanza de cerdos.

El primer edil detalló que la inversión oscila entre los 270 mil pesos que “vale la pena para beneficio de los abastecedores de carne y para los propios matarifes que laboran en el rastro”.

Raúl Monforte Osorio, director de Servicios Públicos Municipales, indicó que todo lo que se refiere a la matanza está sellado y garantizado, ya que hay doctores que certifican y acuden cada madrugada a valorar los animales que ingresan.

El funcionario indicó que entre el equipo que se adquirirá y ya se encargó está el elevador pues el que tenían se averió y cuando se mandó a reparar les dijeron que el mantenimiento costaría alrededor de 21 mil pesos, por lo que se optó por comprar uno nuevo que ya está en funcionamiento.

También se adquirirá una caldera, una depiladora y los andadores que ya están oxidados y en mal estado.

Según dijo, para evitar que se detenga el proceso de matanza, poco a poco se cambiarán las máquinas y por si fuera poco se remplazará todo el techo que ya está agujereado.

Monforte Osorio invitó a la ciudadanía a acercarse al rastro y evitar la matanza clandestina, pues ponen en riesgo a las personas que consumen carne que no está certificada.

Incluso dijo que lamentablemente en Tizimín persiste esa práctica, pero la gente no lo denuncia y no pueden aplicar sanciones.

Por otra parte, Mario González precisó que una de las áreas que no funciona en el rastro es la congeladora debido a que las compresoras no se han habilitado pues no es necesario ya que toda la carne de los animales que se sacrifican se va directo al mercado y a carnicerías ya que la gente siempre busca producto fresco.

Sin embargo, dijo que hay la propuesta de una empresa de carnes de comenzar a entregar cerdos para sacrificar y de ser necesario lo echarían a andar pues sería más redituable.— WENDY UCÁN CHAN