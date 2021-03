Equipo ocioso en la Sultana

Camiones sin uso por desacuerdo en los pagos

VALLADOLID.— Propietarios de camiones de volteo, varios de ellos de la Alianza de Volqueteros del Oriente están sin actividad, por lo que sus vehículos se mantienen estacionados en las calles y predios baldíos, en espera de ser llamados para continuar trabajando en el proyecto del tren maya.

Sin embargo esa posibilidad cada vez está más lejos, debido a que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), está contratando los servicios de volqueteros foráneos y que ahora están trabajando en el tramo de esta ciudad a Cancún.

Es común observar en las calles de la ciudad desde hace varios días, los volquetes estacionados, incluso ocupan algunos predios baldíos, sin que se muevan, por lo que algunos dueños están pasando serias necesidades económicas tomando en cuenta que del trabajo que hagan, también se benefician los conductores.

Miembros de la Alianza de Volqueteros comentaron que desde hace casi un mes que no están prestando sus servicios en el proyecto del tren maya, debido a que la Catem no les paga tarifas justas. Les ofrece $7 en los primeros cinco kilómetros que recorren y $3.50 en los siguientes llevando los viajes de material blanco en donde se encuentra la ampliación de la carretera de cuota, pero no quieren aceptarlo.

Ellos piden cuando menos un peso adicional, respectivamente, lo que hasta ahora no les quieren pagar, motivo por el cual sus volquetes están inactivos.

Por su parte Catem, está contratando los servicios de otros volqueteros foráneos, unos vienen de Quintana Roo, otros de Campeche, incluso hasta del Estado de Tabasco, pero tampoco les pagan lo justo, de modo que unos vienen, otros se van, y así se va llevando al cabo la obra.

Por cierto en algunos tramos pasan puentes que conducen a alguna comunidad, como ahora es el caso de Yalcobá, Sisbicchén, Tesoco, algunas familias que tienen tiendas se están beneficiando, ya que tanto trabajadores como conductores de los volquetes que están trabajando acuden a realizar sus compras de diversos productos que requieren, lo que está dejando una derrama económica en esos lugares.

La empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), abrió algunas entradas que están debajo de los puentes para que puedan desviarse los vehículos que están trabajando en la vía de cuota, a fin de abastecerse a agua, y algunos alimentos, incluso son utilizados esos caminos para llegar más rápido a la obra.— Juan Antonio Osorio