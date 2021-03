Es mago para ''llevar alegría''

Joven izamaleño no hace “trucos”, sino “una ilusión”

IZAMAL.— La mañana de ayer domingo el joven mago “Reshar Magic”, artista urbano oriundo de esta ciudad, presentó su espectáculo a la gente que visitaba los parques Zamná y Crescencio Carrillo y Ancona, en el corazón de este Pueblo Mágico.

“No importa si uno es chico o grande, el trabajo de una ilusión siempre es llevar la alegría y felicidad a los que observan tu trabajo”, expresó el joven, en entrevista.

Sobre cómo se inició en el mundo de la magia, narró que “desde los 9 años me gustó ver a los magos hacer su magia; unos días después, cuando estaba jugando, me puse a hacer magia; obviamente no era real, pero desde ese momento ya me llamaba la atención la magia.

“En un cumpleaños uno de mis hermanos me regaló un juego de cartas y me enseñó unos trucos, así que de nuevo se quedó marcada mi afición a la magia.

“A mis hermanos les gusta la magia, pero solo yo la práctico; mis padres, familia y amigos me dan su apoyo para salir adelante.

“En una ocasión participé en Mérida en el programa ‘La gran noche de magia’, en su tercera edición”, recordó.

“Como en todo, he recibido críticas, pero igual halagos.

“En una ocasión estaba haciendo mis rutinas, termino y una persona adulta se acerca comentando: ‘Yo nunca he creído en la magia, pero ahora sí lo creo’.

“Otro me dijo: ‘Pensé que la magia es para niños’, ya que algunos me dicen que les recuerda su niñez y comentan que cuando les aparece una moneda por una oreja, simplemente se sienten felices y les hace recordar su niñez, esto hizo que derramara unas lágrimas; porqué no decirlo: llore de felicidad”, expresó “Reshar Magic”.

De igual forma, destacó que lo que hace “no es un truco, es una ilusión”.

Admitió que estar frente al público le suele ocasionar nervios y tartamudeo.

Ante ello, dijo, le ayudan la música que pone en su espectáculo y la Naturaleza, ya que considera que convivir con el paisaje más hermoso se llama magia.— J.C.P.K.

La magia más relevante

“La magia más importante es la que uno lleva en el corazón”, expresó el joven mago izamaleño “Reshar Magic”.

Profesionalismo

Espectadores consultados ayer en el parque central dijeron que el joven mago hace un trabajo profesional y de calidad, así sean pocas o muchas las personas que le ponen atención a su espectáculo.