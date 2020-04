“Es necesario permanecer en casa”

Alcalde de Peto llama a seguir las recomendaciones

PETO.— A pesar de que no se ha dado ningún caso de Covid-19 en esta villa, las autoridades piden a los pobladores no confiarse debido a que hay muchos que han perdido el miedo y ya comenzaron a salir de casa, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo.

El alcalde Édgar Calderón Sosa señaló que si los pobladores quieren que la comunidad sigua manteniéndose segura, libre del coronavirus, es importante que sigan las indicaciones de las autoridades de salud.

“Hasta el momento solo se ha registrado un caso sospechoso, pero éste se descartó después de los estudios correspondientes. Sin embargo, no podemos confiarnos, lamentablemente hay personas que ya están saliendo”, comentó.

“Es necesario permanecer en la casa y evitar salir, a menos que sea urgente o necesario, pues solo de esa manera podremos prevenir casos positivos de la enfermedad.

“Sabemos que no es fácil, debido a que muchos están al día; sin embargo, no tenemos más alternativa que aguantar y esperar.

“Si seguimos sin casos, pronto podrán regresar a la normalidad las actividades, depende de todos nosotros, por eso hay que seguir las indicaciones”, abundó el primer edil.

Concluye entrega

El presidente municipal informó que anteayer domingo concluyó la entrega de despensas en las comisarías.

Detalló que el gobierno del Estado ofreció 6,280 paquetes de ayuda y la Comuna entregó otros 8,000, para abarcar a toda la población.

“Dentro de quince días vamos a repartir otras despensas, como parte de ese programa, y nuevamente vamos a completar la cantidad, pues sabemos que las familias necesitan la ayuda”.

Por otra parte, el alcalde indicó que, como apoyo a la comunidad, ayer en las comisarías vendieron pollos a 20 pesos el kilo y huevos a $2 la pieza.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA

