“Es un sinvergüenza” un exedil de Progreso

Próxima denuncia penal contra José Cortés Góngora

PROGRESO.— A un día que el exalcalde José Isabel Cortés Góngora declaró que “no me robé nada”, Roger González Herrera afirmó ayer martes que el exedil es un sinvergüenza y en breve será denunciado ante la Fiscalía del Estado por el daño patrimonial detectado en la auditoría de la entrega-recepción de la Comuna.

González Herrera es panista, director del Consejo Estatal de Población (Coespo) y asesor del Ayuntamiento, que encabeza Julián Zacarías Curi, expriista que ganó con el PAN en 2018.

En el artículo editorial “¿Cómo borrar a Progreso?” publicado el lunes 4, González Herrera dijo que “todos los exalcaldes y exalcaldesas” de Progreso “robaron y aprovecharon sus cargos para hacerse de enormes fortunas” y que Cortés Góngora “dejó un daño patrimonial al municipio de casi 100 millones de pesos”.

Anteayer, preguntado al respecto, Cortés Góngora, expriista que ganó con el Panal en 2015, replicó: “Que compruebe todo lo que dice, el que acusa debe tener las pruebas a la mano, no es solo hablar por hablar, no me robé nada, ni diez centavos, ese señor dice puras mentiras.

“Que le rasquen bien a las cuentas a ver qué encuentran y que presenten pruebas de lo que me acusan”, añadió.

Ayer martes, González Herrera reviró: “El exalcalde José Cortés es un sinvergüenza que le hizo mucho daño a Progreso; valdría la pena que opinen actores de la sociedad progreseña sobre su desempeño como alcalde, si consideran que fue un buen o mal alcalde, si robó o no”.

Informó que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ya tiene todo el resultado de la auditoría y esta misma semana se presentarán en la Fiscalía las denuncias contra el exedil.

“La denuncia se debe presentar ante la fiscalía especializada contra la corrupción (por la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción).

“El Ayuntamiento cumplirá con presentarla, pues (de) no hacerlo sería cómplice del latrocinio”, añadió.

No solapen

“Y ojalá que las autoridades de la ASEY y fiscalía anticorrupción cumplan con las expectativas y no solapen el robo y el daño patrimonial causado por José Cortés, como es el caso de las luminarias de pésima calidad que representan carga financiera a la Comuna, entre otros temas”, indicó al contrato de $39.035,537 firmado en 2017 con la empresa Consultoría en Negocios y Gestión Empresarial para que instale 5,217 focos led en el municipio.— G.T.V.

