Escasea el agua potable

Vecinos reportan baja presión de la bomba en Catmís

CATMÍS.— Alrededor del 50% de las familias de esta comisaría de Tzucacab no tienen agua potable, ya que al parecer la bomba eléctrica se averió y causa baja presión.

El comisario municipal, Rigoberto Ek Serrano, informó que busca el apoyo de las autoridades municipales para solucionar la falla porque los recursos que se recaudan no alcanzan para cubrir ese gasto.

En un recorrido en esta comunidad, los afectados señalaron que a casi la mitad de la población no les llega el líquido, por lo que una pipa del Ayuntamiento abastece de agua a las familias.

Por su parte, los habitantes consideran que la baja presión se debe a que reemplazaron la bomba de turbina por una sumergible.

Al respecto, el comisario municipal comentó que el problema de escasez de agua potable ocurre cada año durante la temporada de sequía, pero esta vez la falta del líquido aumentó porque el parecer el sistema de bombeo está averiado, lo que propicia fugas, de acuerdo con un ingeniero.

Los vecinos piden el apoyo del Ayuntamiento para solucionar las fallas en el servicio, ya que los recursos que se captan son para pagar la energía eléctrica que consume la bomba, además muchos no quieren pagar su cuota.

“Se cobra $10 por el depósito de agua para los ranchos y los que vienen a buscar agua para su casa no se les cobra porque es para su consumo; lo poco que recauda el operador de la bomba es lo que gana, no más de $100 al día, de tal manera que durante la temporada de lluvias nadie va en busca de agua por lo que no gana, yo lo apoyo con $300”, explicó.

“El operador de la bomba es una persona de condición humilde y está pendiente del sistema y no es justo no que no devenga nada por el trabajo que realiza”, añadió.

Por su parte, Próspero Serrano Sánchez, premio estatal de los derechos humanos, dijo que el alcalde Javier Cuy Canul debe intervenir y solucionar la escasez de agua antes que se vuelva un problema mayor por la inconformidad de la gente.

Los afectados proponen la creación de un comité que administre el sistema de bombeo para prevenir malos entendidos sobre el manejo de los recursos.— M.C.B.