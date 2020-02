Escasean medicinas

Derechohabientes del IMSS llevan un mes sin ellas

PROGRESO.— La escasez de medicamentos en las Unidades de Medicina Familiar del Seguro Social y del Issste de este puerto, afectan a numerosos derechohabientes, quienes después de consultar al acudir a las farmacias de esas clínicas para surtir las recetas les dicen que no hay en existencia.

“No tenemos por ahora, no hay existencia, no nos han surtido, llegaron medicamentos pero las que le recetaron no las surtieron”, son algunas respuestas que dan los encargados de las farmacias a los derechohabientes.

Hay usuarios que acuden cada mes a consultar por control médico, como diabetes, artritis, colesterol y tiglicéridos, hipertensión, entre otros padecimientos, para que les surtan medicamentos, pero se topan en las farmacias de esas clínicas que no hay en almacén.

Derechohabientes que pidieron no ser identificados, explicaron que ya pasó un mes de que acudieron a consultar en la clínica del IMSS, pero las recetas no fueron surtidas con los medicamentos que cada mes les deben dar, pero acudirán de nuevo a sus citas y de seguro les volverán a recetar los mismos medicamentos.

Otros derechohabientes comentaron que en la farmacia del IMSS a donde acuden muchas personas a consultar, los encargados solo se limitan a decir que no hay medicinas recetadas, que retornen otro día y que no pasa nada si no se aplican los medicamentos.

La clínica del IMSS está ubicada en la calle 27 con 74, cuenta con cientos de derechohabientes, de modo que las consultas son numerosas, así como la demanda de medicamentos. Los informantes indicaron que muchas personas acuden a consultar por dengue y chinkunguya y otros padecimientos, pero no reciben la debida atención por falta de medicamentos.

En la clínica del Issste ubicada en la esquina de la calle 76 con 37, acuden a consultar burócratas, las quejas por falta de medicinas son menores, pero también hay escasez.— GABINO TZEC VALLE

