Escasearán pescadores, advierten

Por el veto a los foráneos quedarán atadas lanchas

Pesca

PROGRESO.— Con la prohibición de traer a pescadores foráneos como medida de prevención para evitar contagios de coronavirus, muchas lanchas ribereñas quedarán amarradas durante la pulpeada porque no habrá suficientes pescadores para que las operen, señalan permisionarios pesqueros.

La Dirección de Pesca del Ayuntamiento informó que para evitar la propagación del coronavirus durante la temporada de captura que inicia el próximo sábado 1 de agosto, no se permitirá que se traigan a pescadores foráneos para trabajar en barcos de la flota mayor y lanchas ribereñas.

En Chuburná el director de Pesca, Roger Gómez Ortegón, sostuvo una reunión con los pescadores y permisionarios con quienes se llegó a un acuerdo para que en esta temporada pulpera no contraten a pulperos foráneos como medida para que no se propague el virus del Covid-19.

La prohibición se aplicará en todos los puertos del municipio, los permisionarios deberán emplear a pescadores locales, pues incentivan la reactivación económica y evitan que al llegar foráneos algunos puedan estar contagiados de coronavirus y por lo tanto propagar la enfermedad.

Daniel Castro Narváez, permisionario de Chuburná, señaló que en ese puerto durante la pulpeada se traen unos 300 pescadores de puertos de Tabasco para trabajar en la captura, cada uno de los 10 ó 12 permisionarios contrata a entre 20 y 30 tabaqueños, pero en esta temporada no los contratarán por indicaciones de las autoridades municipales.

De acuerdo con Daniel Castro, en Chuburná hay unos 500 pescadores, de los cuales 100 se embarcan en la flota mayor y los otros 400 trabajan en lanchas ribereñas, pero serán insuficientes para operar las poco más de 400 embarcaciones de ribera, así que muchas lanchas quedarán amarradas por falta de personal.

Mariano Tzab, permisionario de ese puerto señaló que acatarán las disposiciones de las autoridades de no contratar a pescadores foráneos, sus lanchas serán manejadas por ribereños locales, pero serán suficientes.

En este puerto el permisionario Scandor Kuri Manzur, que en cada temporada pulpera contrata a pescadores de Sabancuy, aún no alista sus lanchas para la pulpeada pues no está autorizada la llegada de foráneos. En Chicxulub hay permisionarios que también contratan a pescadores de Campeche, pero en esta temporada no lo harán porque está prohibido.— GABINO TZEC VALLE.