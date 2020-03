Escasez en farmacias

En Izamal buscan alcohol, vitamina C y jarabe para tos

IZAMAL.— En farmacias de esta ciudad ya se registra escasez de algunos medicamentos y de vitaminas.

A raíz de que el viernes 13 el gobierno del Estado informó del primer caso de coronavirus de 2019 (Covid-19) en Yucatán, una mujer de 57 años de edad que visitó España, aumentaron las ventas de algunos productos en las farmacias de Izamal.

Según se averiguó, compradores buscan a toda costa adquirir, sobre todo, medicamentos contra la tos, vitaminas y ungüentos, entre otros productos.

“Venimos a comprar vitaminas C, pero ya no hay; preguntamos por gel antibacterial y cubre bocas y de plano no hay, ya se agotaron, solo alcanzamos dos jarabes contra la tos y unas vitaminas, no hay más”, expresó una persona, en breve entrevista en una farmacia.

“Estamos previniendo, pero no hay algunos jarabes que tienen la sustancia para la gripe o tos, para el escurrimiento nasal, algo para niños y para adultos mayores, pero solo encontramos lo primero y me compré tres cajitas, ya hasta el alcohol se agotó”, agregó.

“Quién sabe qué está pasando, lo cierto es que hasta algunas vitaminas C ya no se encuentran disponibles; ya paseamos las cinco farmacias del Centro y están en la misma situación.

“No sabemos qué va a pasar. Todos estamos comprando medicamentos, vitaminas y complementos para la salud, en caso de que alguien presente una gripe, pero no se encuentra muchas cosas; están ya escaseando”, subrayó la persona entrevistada.

Se observó que en las farmacias, algunas personas entran a preguntar si hay vitamina C, pero en la gran mayoría ya se acabaron, igual que algunos jarabes para la tos.

Otros productos con demanda son el alcohol, ungüentos para aliviar la tos, la congestión nasal y el malestar muscular, y jabones.

El sábado 29 de febrero en las farmacias de esta ciudad se agotaron el gel antibacterial y los cubre bocas.

Hasta ahora se mantiene el desabasto de ambos productos en este Pueblo Mágico, a pesar de que el viernes 6 la Secretaría de Salud federal informó que se detectó el primer caso de Covid-19 en México y el miércoles 11 la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta, al declarar que el Covid-19 ya es pandemia.— José Candelario Pech Ku / Mauricio Can Tec DiariodeYucatan

Motul Comercio

En Motul no hay compras de pánico por la pandemia del coronavirus de 2019 (Covid-19).

Ventas de quincena

Los supermercados funcionaron de forma normal; por ser día de quincena se vieron llenos de personas, pero no se vio carritos llevando grandes cantidades de un mismo producto.

Racionamiento

De hecho, en los supermercados hay carteles que informan a los clientes que la venta de artículos por familia es de tres piezas máximo en el caso de cloro, desinfectante y otros.

