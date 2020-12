Escaso surtido de pesebres

Comerciantes no arriesgan fondos: temen no venderlos

TIZIMÍN.— Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina, en los hogares varias familias ya comienzan con los preparativos para adornar sus casas y poner desde el árbol de Navidad así como el pesebre.

Sin embargo, la pandemia ha venido a cambiar el panorama para los que se dedican a elaborar las casitas para el nacimiento, así como a los revendedores de estos artículos.

Algunos establecimientos del centro dedicados a la venta de los nacimientos, pastura y casitas de madera, este año no surtirán sus tiendas pues hay incertidumbre de si se venderán o no.

Marlene Ciau Jiménez dice que el año pasado, para estas fechas ya tenía los pesebres a la venta de varios tamaños, formas y precios pero en esta vez ha optado por no invertir pues siente que no tendrá salida y será un “dinero perdido”.

Recordó que hasta los encargos le “llovían”, pero ahora hasta el que le surte los retazos de madera ya le dijo que el saco que le vendía en 10 pesos esta vez se lo dará en 50.

Dice que teme que se le puedan quedar los pesebres pues la gente no tiene dinero y muchos están aun de luto porque han perdido a algún familiar por el Covid.

Escasea la “pastura”

Guadalupe del Socorro Avilés Pinto, quien tiene su negocio frente al mercado comenta que por los ciclones hasta la “pastura” mejor conocido como heno, que se pone en el nacimiento, esta escaso y aún así surtió un poco la tienda con el riesgo de que no tenga salida.

En cuanto al pesebre, dijo que solo 10 casitas le pidió a su fabricante con precios que van desde los 50 hasta los 200 pesos, pues es probable que no se vendan ya que hay familias que no piensan celebrar la Navidad por la pandemia y además ha sido un mal año que no tuvo ni buenos ingresos en su tienda de regalos al grado que tuvo que hacer préstamos para surtir un poco su establecimiento.

Por su parte, Gabriela García Téllez, quien además de dedicarse al ramo de la florería dice que le trajeron de México algunas casitas, pero con la incertidumbre sobre su venta.

Indica que sus precios son más elevados pues tienen más detalles, aunque tienen la esperanza que en las próximas semanas tengan salida pues la gente siempre espera hasta la primera quincena de diciembre.— WENDY UCÁN CHAN

DiariodeYucatan