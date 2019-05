Espera represalias por defenderse un edil de Kantunil

Fallida “intimidación”

KANTUNIL.— María Raymunda Che Pech, a quien el Cabildo le aprobó una licencia para 40 días (del 2 de marzo al 12 de abril) y aún no le autoriza para reasumir el cargo, canceló anteanoche martes una sesión edilicia, porque prohibió que los regidores entren con teléfonos celulares y no todos lo aceptaron.

A los ocho ediles del Cabildo los convocaron a sesionar anteanoche martes, a las 8, para aprobar tres cuentas mensuales: enero, febrero y marzo.

María Raymunda Che llegó y, a pesar de no tener las facultades legales de alcaldesa, ordenó que los regidores entren sin celulares.

Eso generó una fuerte discusión entre ella y el regidor panistas Francisco Miguel Pech Pech, quien pidió le diga en qué ley basó su orden.

En las redes sociales, Pech Pech escribió que desde el sábado 4 los convocaron y anteanoche fue a Palacio Municipal, “pero la sesión se suspendió porque me negué a entregar mi celular antes de empezar porque no querían que yo grabara la sesión, aunque la ley dice que las sesiones son públicas.

“Esto solo me dejó claro que hay algo muy turbio que no quiere que se sepa, no le encuentro otra explicación.

“La presidenta falló en su intento de intimidación (pero sé que no parará ahí); todos los presentes se pusieron de su lado como siempre, excepto los mismos: Eliza(beth Sosa Tello) y Miguel (él mismo).

“Kantunil y Holcá, no es posible que continuemos de esta manera, es evidente que ellos tratan de torcer y quebrantar las leyes a su conveniencia. Yo solo hago valer mis derechos; imagínense, si con un miembro del Cabildo son así, como lo serán con los ciudadanos.

También quiero decirles que no es mi intención pelear, pero sí que se hagan las cosas con rectitud, yo quiero al salir del Ayuntamiento poder seguir viendo a la gente de mi pueblo a los ojos.

“También quiero decirles que esto se está saliendo de control y es muy posible que haya represalias en mi contra por exigir justicia, así que todos ustedes ya saben quiénes podrían ser los responsables si algo me sucediera a mí y a mi familia. ¡Necesitamos toda la ayuda posible! ¡Razonen Kantunil y Holcá! ¿Seguiremos así durante 3 años?”, pregunta en su escrito público.— J.C.P.K.

Kantunil Lucha por transparencia pública

Elizabeth Sosa Tello y Miguel Pech Pech, ediles panistas, en sesiones de Cabildo critican la falta de transparencia.

Petición formal

El miércoles 1 solicitaron por escrito a Laura Patricia Yam Miranda, edil secretaria que funge como alcaldesa, copia certificada de todas las actas de Cabildo.

Tres testigos

Enviaron copia de la petición al diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado; a Mario Can Marín, auditor superior de Yucatán, y a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora del grupo del PAN en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Otras solicitudes

En el escrito también pidieron copias de los siguientes documentos: 1) acta de Cabildo donde se aprobó la Ley de Ingresos de Kantunil para 2019, 2) Presupuesto de Egresos y 3) Tabulador de Percepciones de los Funcionarios y Servidores Públicos de la Comuna de Kantunil.