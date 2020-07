Esperan apoyo desde 2018

Con una misma excusa, llevan sin cobrar $30,600

IZAMAL.— A raíz de que siervos de la nación pagaron recientemente el apoyo del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en el municipio, personas de esta ciudad y las comisarías se quejaron que a dos años que se inscribieron en ese plan, aún no cobran el subsidio bimestral de $2,550 ($30,600 en dos años).

Una mujer inconforme relató: “Mira, siempre nos dicen cuando regresemos (para hacer) al siguiente pago ya debe venir tu nombre y tus papeles para cobrar.

“Pero ya pasaron dos años y aún no llegan los papeles; entonces solo falta que nos digan que nos volvamos a inscribir”, indicó.

“Cada que viene un pago es la misma canción y no nos pagan; creo que solo están jugando con la esperanza de la gente que se inscribió”, consideró la entrevistada.

“Es verdad lo que dice la señora, yo tengo 67 años y me registré antes que cumpla los 65 porque me visitó uno de los siervos (de la nación)”, dijo otro de los inconformes.

“Cada que los veo se inclinan, no buscan qué responder, solo dicen que no salen aún los nombres, pero que en dos años no salgan, no me ching..., tanto cacarean que primero los pobres y no hacen nada”, opinó.

Otro adulto mayor indicó: “Le preguntamos a Ariel Masa (empleado federal) cuándo llegan los nombres y solo nos da vuelta con el tema, que el siguiente pago.

“Si me pusiera a pensar cuántas veces ya me lo dijo, me debe ya el dinero porque seguro ha de llegar”, añadió, soltando la risa.

“Ya nos dimos cuenta que hay favoritismo en eso de los apoyos; no ha cambiado nada (en el gobierno), y si les dices y reclamas, más te jod...”, afirmó el adulto mayor.— José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Le pide repetir el registro

Se averiguó que a un vecino que insistía en saber cuándo le pagan el apoyo de $2,550 a su hija con discapacidad, Ariel Masa le dijo que tiene que inscribirse otra vez.

Negativa

Sin embargo, cuando el padre de familia le pidió a Ariel Masa que hiciera el censo de nuevo, el servidor de la nación le respondió que no se podía, a pesar de tener las fichas del censo en la mano, y además, le dijo que requería de un estudio médico, a pesar de que en los requisitos se indica que una persona queda exceptuada de presentar el certificado médico, si la discapacidad es evidente o notoria con la sola apreciación de los sentidos.

Contrata a familiares

De acuerdo con varias fuentes, Ariel Masa tiene a varios familiares como servidores de la nación.

Paga playeras y chalecos

Miguel Asaf Castellanos, exalcandidato de Morena a alcalde de Izamal y funcionario del Infonavit, dice que eso significa que Ariel Masa paga los sueldos de sus parientes con su salario e, incluso, asegura que Ariel Masa compra las playeras y chalecos con logotipos del gobierno federal.