Gran inconformidad surgió esta mañana entre numerosas personas de 50 a 59 años de edad que acudieron a vacunarse contra el Covid en el módulo habilitado en el Instituto Tecnológico de Tizimín pues tuvieron que esperar bajo la lluvia que caía desde la madrugada.

Bajo la lluvia tuvieron que esperar varias personas a que las vacunen contra el Covid en el Tecnológico de Tizimín (Foto de Wendy Ucán) Aunque en el Tecnológico de Tizimín hay un domo donde podrían resguardarse, varias personas tuvieron que esperar afuera bajo lluvia a que las vacunaran contra el Covid (Foto de Wendy Ucán) Bajo la lluvia tuvieron que esperar varias personas a que las vacunen contra el Covid en el Tecnológico de Tizimín (Foto de Wendy Ucán) Aunque en el Tecnológico de Tizimín hay un domo donde podrían resguardarse, varias personas tuvieron que esperar afuera bajo lluvia a que las vacunaran contra el Covid (Foto de Wendy Ucán) Aunque en el Tecnológico de Tizimín hay un domo donde podrían resguardarse, varias personas tuvieron que esperar afuera bajo lluvia a que las vacunaran contra el Covid (Foto de Wendy Ucán) Bajo la lluvia tuvieron que esperar varias personas a que las vacunen contra el Covid en el Tecnológico de Tizimín (Foto de Wendy Ucán) ❮ ❯

Los quejosos, quienes acudieron por la segunda dosis de Pfizer, señalaron que algunos comenzaron a llegar desde las 6 de la mañana, aunque la apertura del módulo era a las 10, porque ayer se agotaron las dosis y temían que pasara hoy lo mismo.

Indicaron que ayer hubo quienes hicieron hasta 3 horas en la cola pero como al mediodía o 1 de la tarde les dijeron que se agotaron las vacunas y les pidieron regresar hoy.

"Yo vine desde las 6 para segurar que me toque la dosis, que no me pase lo de ayer", comentó un hombre que estaba en la fila.

"Si no me vacuno entonces no tendrá razón de ser la primera dosis, por eso vine temprano y tengo que esperar", añadió.

#VIDEO📹Inconformidad en Tizimín por la aplicación de las vacunas. Personas de 50 a 59 años de edad, que acudieron a vacunarse contra el Covid en el módulo habilitado en el Instituto Tecnológico, continúan esperando bajo la lluvia. https://t.co/0qGoTb3bri pic.twitter.com/s2wyerTYCY — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) June 16, 2021

Piden que abran la escuela para protegerse de la lluvia

Algunos de los presentes indicaron que solo pedían que les abrieran las puertas para que pudieran pasar al domo a refugiarse de la lluvia, pero hasta las 8:30 horas aún no abrían el plantel.

Una persona se acercó a hablar con los quejosos en la reja y ofreció comunicarse con las autoridades para que le permitieran abrir la escuela.

Entre los que esperaban bajo la lluvia se observó a personas con dificultad para trasladarse, como en silla de ruedas.

Muchos se protegían de la lluvia como podían, como con paraguas, impermeables e incluso bajo árboles, con el consiguiente riesgo.