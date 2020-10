Esperan el estirón turístico

Aún son bajas las ventas en cenote de Valladolid

VALLADOLID.— A pesar de la reactivación económica, los artesanos del cenote Zací dicen que sus ventas no levantan, a pesar de observar el arribo de turistas en el parador, quienes solo visitan el restaurante y se meten al cuerpo de agua, de modo que sus ventas con escasas.

Antes de iniciarse la reactivación económica, los artesanos manifestaron que su situación económica era difícil, y pedían que se abra al público el cenote Zací, ya que incluso diversificaron su producción para poder vender algo.

Poco después se alegraron cuando se anunció la reactivación económica, pues eso significaba empezar a vender sus artesanías y por lo tanto tener un poco más de dinero para mantener a sus familias.

Luego de casi dos meses de iniciar con la reactivación económica, los artesanos del cenote insisten en que sus ventas son escasas, y a manera de ejemplo refirieron que en una semana quizá puedan lograr hasta tres transacciones, con lo que apenas obtienen para sacar adelante a sus familias.

Visitantes regionales

Chankín Alonso, uno de los artesanos, comentó que la situación es difícil, pero es debido a que en octubre el arribo de turistas es bajo, solo llegan algunos visitantes regionales, es decir tienen un turismo peninsular, quienes solo llegan a comer en el lugar, visitan el cuerpo de agua del cenote y luego se retiran sin comprar nada.

Sin embargo, ellos continúan elaborando sus productos con la esperanza que en los últimos dos meses del año, el turismo pueda repuntar en esta ciudad, tomando en cuenta que inicia la temporada turística en el extranjero.

Recordaron que otro aliciente fue cuando llegaban los camiones turísticos del grupo Xcaret, pero que ahora no están llegando al lugar, debido a que la empresa aún no destina visitas en esta ciudad, incluso su restaurante “La Casona”, todavía no abre sus puertas.

De acuerdo con los datos obtenidos, se había dicho que la casona abriría este mes de octubre, incluso hace unos días se observó movimiento en el interior, pero hasta ahora no empiezan actividades. Los camiones de esa empresa que están solo de paso, dan una vuelta en el centro de la ciudad y continúan hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Mientras tanto, en el cenote Zací están llegando pocos turistas a bordo de sus vehículos particulares, que permanecen poco tiempo y continúan su camino.— Juan Antonio Osorio Osorno