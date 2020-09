Esperan lograr cosecha de maíz en Tahdziú

Falta de lluvias afecta a los campesinos

TAHDZIÚ.— Productores que sembraron maíz en agosto están próximos a lograr su cosecha, en tanto los que cultivaron en julio esperan aprovechar las últimas lluvias de la temporada para lograrlo.

El productor Demetrio Valle Canté, quien combina la actividad apícola con la agrícola, afirmó que ha sido un año muy difícil, sobre todo para la primera actividad, por lo que esperan que les vaya bien con el maíz.

El productor indicó que a pesar de los altibajos que suelen tener en el trabajo, tienen que seguir adelante y esperan que este año puedan tener éxito en la producción del grano.

“Esperamos que sigan cayendo las lluvias para que podamos lograr la cosecha este año, eso nos ayudaría bastante pues si nos va bien, tendríamos maíz para comer todo el año”, explicó-

“Nosotros que sembramos la milpa, lo que cosechamos generalmente es para el autoconsumo y el maíz no puede faltar porque lo utilizamos para las tortillas que no pueden faltar en la mesa” agregó. “Este año ha sido muy complicado pues en el caso de la apicultura, al no haber floración nuestras colmenas emigraron y eso nos afectó mucho; sin embargo, no perdemos las esperanzas”, dijo el productor.

“Recurrimos a dependencias gubernamentales y esperamos que nos consideren para que podamos recuperarnos y nos apoyen para la adquisición de nuevas colmenas”.

Valle Canté señaló que ahora están concentrados en el trabajo de la milpa, donde esperan que las lluvias continúen para que los cultivos crezcan rápidamente.

“Si las lluvias continúan nos puede ir bien este año hablando del trabajo de la milpa, el problema es que ha sido un año difícil y las precipitaciones han sido erráticas”, lamentó.

Los productores confían en que este año lograrán sus cosechas, pues además de maíz, sembraron otros cultivos que requieren de las lluvias.

Finalmente indicó que en tanto no tengan sistema de riego los productores, cada año dependerán de las lluvias de temporal para lograr sus cosechas.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA