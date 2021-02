Esperan que hoy mejoren las ventas en la playa de Progreso

El paso del frente frío número 36 por el puerto de Progreso afectó a vendedores y prestadores de servicios en la zona del malecón, la cual fue reabierta al público que apenas el jueves pasado después de dos semanas de permanecer cerrada como medida preventiva para evitar contagios de coronavirus.

“El viernes no vinimos y hoy (por ayer) está muy bajo a pesar de ser sábado”, dijo Mari, una vendedora de juguetes de playa.

Mientras caminaba cargando cubetas, pelotas y palas de plástico, entre otros artículos, Mari aseguró que los efectos del frente frío les afectaron bastante, pues en las tres horas que llevaba en la playa ningún visitante había comprado sus artículos.

“Salí a las 8 de la mañana y no he vendido. Está terrible el día porque ya va a ser mediodía y no hemos vendido nada”, reiteró Mari, quien pensó que la jornada estaría mejor que anteayer viernes) cuando tampoco consiguieron realizar venta alguna.

“Esperamos que el domingo esté mejor para que podamos vender”, dijo la ambulante quien tenía sus esperanzas puestas en el fin de semana, tras la reapertura del malecón.

“Esperemos que no lo vuelvan a cerrar (el malecón) porque sí nos afecta”.

El ambiente nublado y frío también perjudicó a los restaurantes que no tuvieron la afluencia deseada.

Incluso las palapas en la playa, que vienen siendo una extensión de sus locales, no fueron ocupadas como en otros días.

En días soleados, de hecho, los centros de consumo y de hospedaje suelen colocar sombrillas y camastros para ofrecer a los paseantes, pero en esto ocasión no hubo demanda, tanto que un empleado tuvo que rellenar los hoyos que había cavado en la arena para las sombrillas.

Los vendedores de prendas, recuerdos, accesorios y artesanías en la zona del malecón también reportaron escasas ventas.

“Ayer no pudimos trabajar por el norte, y hoy está llegando poca gente”, dijo Berenice Ix, abordada en su puesto de playeras y trajes de baño, enfrente de un restaurante.

“Esperemos que mañana (por hoy domingo), que no esté tan malo el tiempo, mejore la situación”, dijo Berenice, quien hasta el mediodía solo había vendido una prenda a una paseante tabasqueña.

“Poco a poco, no hay que desesperarse. En este negocio hay que tener paciencia y esperar a que la gente venga. Aunque sea un poco que salga, pero que salga algo”, señaló.

Los visitantes

Ayer Francisco Santos, vecino de Mérida, aprovechó que tenía que realizar unas diligencias en el puerto de Progreso para pasear con su familia.

“Pues sabíamos que así iba a estar el clima, pero pues aprovechamos que de por sí iba a venir para dar la vuelta”, dijo. “Vamos a hacer un rato y nos regresamos porque ni nos podemos bañar.

El meridano fue de las pocas personas que desafiaron ayer la “heladez” que se empezó a sentir desde la mañana para hacer pasadía en el puerto.

“Esos que están dentro (del mar) —dijo Francisco mientras señalaba a unos bañistas— es porque están acostumbrados, porque hay frío donde vienen”.

Francisco aseguró que no había tenido oportunidad de visitar la playa, “y pues hay que aprovechar porque esto del Covid va para largo”.

El mal tiempo motivó que la mayoría de los paseantes usara sudaderas y chamarras bajo la ropa de playa, y es que hasta el mediodía la temperatura era de 20 grados.— IVÁN CANUL EK/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA