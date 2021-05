Esperan que la Fiscalía proceda contra el alcalde de Teya

TEYA.— En un vídeo, cuatro de los cinco integrantes del Cabildo 2018-2021 denuncian que el alcalde Luis Alberto Núñez Hau, quien con el PRI buscará la reelección el 6 de junio, usa recursos del Ayuntamiento en horarios de labores para hacer campaña.

Además, denunciaron que el Cabildo no ha aprobado las cuentas desde diciembre del año pasado y hasta abril.

En el vídeo, Adriana Padilla Brito, síndica priista cuyo trabajo es fiscalizar el manejo de los recursos, dijo que desde que empezó el proceso electoral (en noviembre de 2020) Núñez Hau les niega el acceso al informe mensual de la cuenta municipal.

A mí me ha hecho a un lado, de hecho hemos dejado de ir a Palacio, porque él lo quiere solo para él, y desde que empezó la campaña (en abril) él ha estado amenazando con que si no lo apoyas, te quita los apoyos; obliga a la gente a salir de campaña, agregó.

Fuimos a una plática personal y me dijo que cuál es mi precio para que firme las actas (del Cabildo), y yo no cedí a lo que él me propuso, porque así no son las cosas ante la ley, afirmó.

Hemos tenido muchos problemas; hasta hoy yo no sé como maneja los apoyos porque no tenemos acceso.

“De manera personal, vulgarmente de p... no me ha bajado en el pueblo. Hace como 15 días llevé un oficio a la Auditoría Superior de Yucatán (del Congreso), donde los 4 que formamos el Cabildo nos lavamos las manos de la cuenta de diciembre (de 2020) a mayo (de 2021).

Luego hicimos la demanda en la Fiscalía (estatal), donde estamos a la espera que nos responda, y ahorita lo transmitimos en vivo para que la gente de mi pueblo sepa lo que esta pasando y que el problema no somos nosotros, es el presidente y como maneja los recursos ahora que busca la reelección.

El edil secretario, Édgar Arceo Mukul, también del PRI, dijo que “los cuatro integrantes del Cabildo estamos firmes en esto, el alcalde no toma en cuenta al Cabildo, hace y deshace como desea, hace política (campaña) en la Comuna porque no tiene horario firmado y a toda hora usa los recursos municipales para hacer política.

Indicó que grabaron el vídeo para que los habitantes de Teya se enteren de que el Ayuntamiento está mal. “Hacemos responsable al presidente de todo el mal manejo que se está haciendo”, dijo.

Los ediles Victoria del Socorro Medina Aké y Eliseo Chi Chan, del PRD-MC, participaron en el vídeo en vivo .— J.C.P.K.