Esperan repunte comercial

Petición cumplida a negocios: abrir en fin de semana

VALLADOLID.— Luego que el gobierno estatal anunció que las tiendas ya pueden trabajar los sábados y domingos, los comerciantes de esta ciudad manifestaron su satisfacción ya que eso abre la posibilidad de obtener un poco más de ventas, debido a que la mayoría de la gente sale a comprar el fin de semana, y consideran que no habrá riesgos debido a que la mayoría está aplicando los protocolos de protección para prevenir contagios del Covid-19.

Como se recordará, desde hace un mes inició la llamada “Ola 1” en el estado, lo que permitió que los negocios puedan abrir de lunes a viernes, de 9 de la mañana a cinco de la tarde, e incluyó que de la misma manera abrieran todos los locales del mercado municipal.

Sin embargo, en su momento, el empresario José Luis Vivas Cosgaya, manifestó que sus ventas eran casi nulas de lunes a viernes, primero porque son días de poca actividad y segundo porque no hay dinero, y sugirió que las autoridades permitieran abrir los sábados y domingos, ya que las familias por costumbre y tradición salen a comprar los fines de semana porque muchos aprovechan que no trabajan y salen al centro.

Ventas nulas

En ese entonces Vivas Cosgaya consideró que aunque estén abriendo de lunes a viernes, no venden casi nada, de modo que tampoco obtienen recursos para el pago de sus empleados, por lo tanto de su bolsa salía el salario de su planta laboral, e insistió en que se permitiese abrir los sábados y domingos.

Ayer se autorizó que los negocios ya pueden abrir los sábados y domingos, lo cual fue satisfactorio para el sector comercial, por lo que esperan que haya un poco más de movimiento.

La medida se autoriza justamente cuando hay un mayor número de contagios del Covid-19, a lo que algunos empresarios comentaron en el caso de ellos están respetando todos los protocolos de prevención y aplicando las medidas que se les está indicando, como verificar la temperatura de sus clientes, no entrar más de tres personas al negocio, poner sus tapetes para desinfectar, gel antibacterial, y exigen el uso del cubrebocas. En este último caso, si no lo llevan puesto, simplemente no ingresan al negocio.

La apertura de los negocios los fines de semana a partir de hoy sábado implicará una mayor movilidad de peatones y vehículos en el centro de la ciudad, por lo tanto cada uno de los que salen de su casa por alguna necesidad deben ser responsables de cuidarse y cumplir con las medidas de salud que se están exigiendo, a fin de que se proteja y cuide a los de su entorno.

Vivas Cosgaya consideró que el hecho que la gente acuda al centro comercial no significa que habrá más contagios, pues eso puede haber en cualquier lado si no se cumple con las medidas de protección, incluso en su propio entorno familiar.

Por eso es de suma importancia que se cumplan los protocolos de prevención.

Ya casi el 100% de los negocios abrieron sus puertas, pero el rubro de empleos aún no se recupera, debido a las bajas ventas que se están registrando, incluso en el ramo turístico es mucho más crítica la situación, ya que los hoteles y restaurantes no registran movimiento, por lo tanto los trabajadores de esos giros no se sabe hasta cuándo regresarán a su trabajo, si es que los llaman de nuevo.— Juan Antonio Osorio Osorno