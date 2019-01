Esposa de alcalde de Hoctún, destrozada por ofensas públicas

“No hay mujer que aguante tantos insultos”

HOCTÚN.— Lorena Guadalupe Sarabia Martín, esposa del alcalde panista César Alejandro Novelo Arana, denunció ayer que sufre violencia de género y acoso cibernético porque el joven perredista Eduardo “Lalo” Sarabia Herrera reiteradamente la ataca en las redes sociales debido a que no tiene hijos y anteanoche sábado llegó al grado de agredirla en un súper y la vía pública.

“Ya me cansé de las agresiones, ya me cansé de lo que se comenta sobre mi persona, estoy destrozada, con eso te digo todo”, expresó.

En entrevista que concedió en su casa, a unas cuadras del centro de esta villa, Lorena Sarabia afirmó que “todo se pasa en temas políticos, pero ya no aguanto más ofensas que no le deseo a ninguna mujer en el mundo.

“Mi esposo ha estado aguantando muchas cosas, desde la política (campaña) se inició la agresión verbal y por redes sociales (de “Lalo” Sarabia, quien además es primo de ella).

“Creo que en temas políticos hay que aguantar de todo, uno sabe que así es la política, pero ya no se aguanta tanta violencia hacia mi persona. No puedo explicarte como me siento, cómo estoy destrozada porque es difícil para mí todo lo que pasa.

Te puede interesar: Alcalde de Hoctún denuncia ataques (vídeos)

“Yo fui anoche (por el sábado a comprar al súper del Centro y me topé con ‘Lalo’, no sé, creo estaba ya el destino que nos viéramos en el súper, e inició las agresiones verbales, luego los empujones y más.

“Le respondí, no hice más que defenderme de los insultos y agresiones físicas; salí del súper y el siguió dañando mi condición de mujer que no ha podido concebir hijos.

“No es válido”

“Yo me siento destrozada, psicológicamente, moralmente, ya no sé qué hacer.

“Por el lado político entiendo, pero que me agredan ya como familia, como mujer no es válido.

“Dios me dio un gran esposo, él ha aguantado los insultos y ofensas de ‘Lalo’, pero creo que ya no más.

“Ya no puedo aguantar las ofensas personales, el que le digan a uno que es una mula porque hasta ahora no se ha podido concebir es algo que no puede aguantar mujer alguna”, destacó.

“No sabe cómo he llorado esos insultos, esas ofensas. Me han dejado peor que el lodazal.

“La gente que me conoce sabe qué situación ando viviendo, sabe qué es lo que sufro. Veo como mi esposo me da alientos, veo igual que él aguanta muchas cosas de los insultos personales.

“Te juro que no hay mujer que aguante tantos insultos. Ya me ando cansando de esta situación”, subrayó.

Lorena Sarabia afirmó que es falso que ella llegó con su esposo anteanoche a la casa de “Lalo” Sarabia.

“Yo fui a buscar a mi esposo (quien en entrevista aparte dijo que fue a pedirle explicaciones a “Lalo” de la agresión a su esposa) porque presentía que estaban sucediendo cosas peores”.

Igual dijo que “no hay ira política (contra “Lalo” Sarabia), lo que ya no aguanto son las agresiones que recibo como mujer”.— J.C.P.K.

De un vistazo

Reacción

Eduarro “Lalo” Sarabia, exaspirante del PRD a alcalde de Hoctún, escribió ayer a las 5 p.m. en su cuenta de Facebook: “Acabo de ver la conferencia de prensa que me dedicaste alcalde; no seas hipócrita, no seas mentiroso. Lupita ¿defiendes el género? ¿Después de haberme llamado pu…, ma…, cang…? Se congruente, tan congruente como yo, yo que tengo pruebas, evidencie la ebriedad de tu marido y la falta de educación de tu parte, tú y tu conferencia de prensa con 5 likes me los paso por el arco. Todo el pueblo vio la clase de seres humanos que son. ¡Dan pena! Cesar deberías estar atendiendo las necesidades de Hoctún y no perder el tiempo en conferencias de prensa piojas”.

Publicación previa

Antes publicó: “Prima, para ser primera dama, no tienes clase, ya deja lo demás … eres naca mi amor…”.

Empleo en Mérida

En Facebook, “Lalo” Sarabia dice que desde marzo de 2017 trabaja en INCI Mérida, empresa que en internet aparece como Instituto de Capacitación Integral “Tu prepa en dos meses”.