Está acéfalo el PRI de Espita

No me siento representado dice el hoy ex líder

ESPITA.— Tras 10 años de militancia, Ángel Gabriel Homá Poot, quien fungía como presidente del Comité Municipal del PRI, presento su renuncia a ese partido y lamentó que cada vez excluyan a sus propios militantes.

Homá Poot, quien era conocido priista de la villa espiteña, acudió a las oficinas del Comité Estatal del PRI para entregarle a la asistente de Francisco Torres Rivas, líder estatal, su carta de “renuncia irrevocable”.

Según explica, al principio no se la querían recibir y lo pasaron a un departamento donde estaban buscando si su nombre estaba en la lista de la militancia.

“Extrañamente dicen que mi nombre no estaba registrado; yo me pregunto cómo pueden tener a una persona de dirigente municipal del partido si no estaba como militante, cómo se atreven a decir eso si apoyé durante cuatro campañas electorales. Fui presidente de la Red Joven, del Frente Juvenil y hasta hace poco presidente de la red Jóvenes por México en el partido”, indicó.

El hoy ex priista dice que al final le firmaron su carta de renuncia y se retiró desconcertado pues no es solo él, son varios jefes de seccional y jefas de manzana que le dan su respaldo y también se van del partido, solo que no lo quisieron hacer según las formalidades.

En el oficio que entregó a la dirigencia estatal expresa lo siguiente: “He militado en el PRI por más de 10 años hasta la fecha, durante todo este tiempo he venido participando en diferentes contiendas electorales en los que el municipio de Espita ha logrado resultados favorables en los 4 procesos electorales, siempre he dado lo mejor desde diferentes encomiendas sin embargo solo he visto cómo la inequidad impera dentro del partido haciendo a un lado a la militancia, a hombres, mujeres y jóvenes con el argumento de que hoy en día no aportan nada.

“Es por eso, que en la presente carta le hago saber mi decisión de renunciar de manera irrevocable como presidente del comité directivo municipal en el municipio de Espita y a mi militancia, decisión que responde a que no me siento representado por este instituto, el cual considero que no es congruente en sus actos, con los principios de dice tener; por lo contrario, atiende a intereses de pequeños grupos”.

“No puedo ser partícipe como partido que dice estar a lado de su militancia y en realidad excluye a quienes durante mucho tiempo han aportado para el crecimiento de este instituto así como una nueva generación, negándole la oportunidad a los nuevos líderes que en su momento pudieran surgir y de esta manera fortalecer nuevamente al partido”, concluye el oficio

Según el ex líder, estuvo al frente de su partido hace 4 meses y recientemente lo hicieron a un lado por sus mismos colaboradores.— WENDY UCÁN CHAN