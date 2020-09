Estable, tras machetazos

Su esposo agresor tiene historial por robos y violación

MOTUL.— Mireya del Carmen Montero Vázquez está estable, tras ser macheteada anteayer por su propio esposo, Dídier Benjamín Herrera Alcalá, quien tiene historial delictivo por robos, la violación de su hermanastra menor de edad y ahora intento de homicidio.

Anteayer en la mañana Herrera Alcalá (a) “Montón”, expanadero adicto al alcohol y drogas ilegales, lesionó con un machete a su esposa en la cabeza y un brazo cuando ambos discutían “por celos” en su casa, en la calle 27 entre 34 y 32 del centro de esta ciudad, según vecinos.

La mujer fue llevada al hospital O’Horán y “Montón”, detenido y consignado en la Fiscalía del Estado.

“Me informan que “(Mireya Montero) ya se encuentra estable y le estarán realizando una tomografía para conocer el daño que sufrió al ser atacada”, publicó Vanessa Can Martínez, vecina de la lesionada, en Facebook.

“Su preocupación son sus (seis) hijos y saber que están comiendo. De nuevo, gracias por apoyarlos y apoyarla para que esté tranquila en estos momentos”, agregó.

Indicó que los hijos de la pareja quedaron al cuidado de la abuela paterna, Aída María Alcalá Ortiz, pero necesitan de apoyo.

Mireya Montero recorre las calles de la ciudad para vender comida y postres, ya que su esposo no trabaja.

Vanessa Can, quien también es madre de familia, dijo: “Hoy soy testigo que lo más importante es la salud emocional y mental de seis niños que no tienen la culpa del entorno en el que viven.

“Hoy les tocó ver como su papá macheteaba a su mamá y les tocó ser testigos de un drama familiar, que pudo ser prevenido desde hace mucho tiempo. Las horas y los minutos de angustia no paran pues ahora se encuentran solos, sin dinero y sin comida”, agregó.

“Los adultos podremos estar llenos de defectos y de errores, y al juzgar nos convertimos en esos dedos que solo señalan pero no aportan…”, indicó.

“Gracias a todas aquellas personas que han venido y no han necesitado de fotos ni discursos para darles un poco de consuelo y bienestar”, concluyó.

Ayer se averiguó que Herrera Alcalá vende droga en su casa y acostumbra golpear a su esposa, quien decía que se cayó cuando al salir a vender le veían moretones y le preguntaban qué le pasó.

Según archivos del Diario, en junio de 2004 Herrera Alcalá fue detenido por escandalizar en la calle y, en la celda, discutió con Eddy Montero Euán (a) “Balín”, quien fue detenido por robo de unas bicicletas y es padre de la esposa macheteada.

Ambos confesaron robos de casas y bicicletas cometidos en las comisarías motuleñas de Kiní y Kaxatah.

En febrero de 2005 la Policía Municipal remitió al Ministerio Público a Herrera Alcalá, acusado de violar a su hermanastra menor M.M.A., de 17 años de edad.

Para evitar su detención abrazó a su sobrino, de 11 meses de edad, y le puso un cuchillo en la garganta, pero policías locales lo convencieron de que se entregue.

“Sí es cierto, agarré a mi sobrino y lo abracé, luego le puse el cuchillo en la garganta, pero no por el lado del filo”, relató. “Como un policía me dijo que me daría un balazo si no soltaba al niño, mejor obedecí, pues me dio miedo lo que me dijeron”.

La menor denunció que la violó varias veces y la amenazó con matarla si lo acusaba. “Me dijo que porque soy madre soltera también él puede hacer lo que quiera conmigo“, relató.

El DIF local tuvo conocimiento del caso, que llegó a los juzgados. En mayo de ese año la menor se retractó pero “Montón” fue sentenciado a un año preso.

Luego, M.M.A., de 18 años de edad, denunció que su hermanastro salió del penal el 4 de marzo de 2006 y esa misma noche la violó y encerró dos días hasta que logró huir y lo denunció.

En julio de 2014 Herrera Alcalá ebrio y con su bicicleta fue arrollado por un motociclista en la carretera Motul-Telchac Pueblo.

“Para qué te digo dónde voy, si ni yo mismo lo sé porque estoy perdido”, señaló Dídier, de entonces 34 años de edad. Ese día sacó de su pantalón un poco de mantequilla y dijo que la utilizaría para hacer hot cakes para su hermana.— Miguel Ángel Cárdenas Pech / M.C.C.